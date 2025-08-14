Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

Infrastrukture železnice Srbije saopštile su danas da je u najkraćem roku sanirana pukotina, koja je bila estetske prirode, a koja se pre nekoliko dana pojavila na potpornom zidu na oko 200 metara od stare železničke stanice Čortanovci ka Beškoj, na brzoj pruzi Beograd – Novi Sad.

Ovi nedostaci otklonjeni su u okviru tekućeg održavanja, što predstavlja uobičajenu praksu redovnog održavanja u zoni odgovornosti krajnjeg korisnika infrastrukture, navedeno je u saopštenju.

Korišćeni su, kako je precizirano, elastična masa za zaptivanje i malter za reparaciju betonskih stubova.

Dodaje se da tokom sanacije na potpornom zidu kod Čortanovaca između Beograda i Petrovaradina nije bilo promena u saobraćaju vozova, koji se potpuno bezbedno odvijao.

Iz Infrastrukture železnice Srbije su podsetili da je pregled pukotine na potpornom zidu kod Čortanovaca obavljen 8. avgusta i da je tada konstatovano da noseće konstrukcije nisu oštećene, da pukotine nisu konstrukcijske prirode i da je armiranobetonska konstrukcija u dobrom stanju.

Konstatovano je da konstrukcije osiguravaju neophodnu bezbednost saobraćaja i da nema nikakvih razloga za bilo kakvu uznemirenost kod građana.

Železnički saobraćaj između Beograda i Petrovaradina odvija se bezbedno, redovno i nesmetano, a bezbednost građana i železničkog saobraćaja na ovoj deonici brze pruge nije ugrožena, istakli su iz Infrastrukture železnice Srbije.

Naveli su da je to potvrđeno i 12. avgusta, prilikom prolaska ovom prugom mernih kola, koja su kontrolisala geometriju koloseka i druge tehničke parametre.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com