Inicijativa A11: Izmene Zakona o izvršenju neće sprečiti izbacivanje najsiromašnijih na ulicu

Inicijativa A11 ocenila je danas da predložene izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su na usvajanju po hitnom postupku pred poslanicima Skupštine Srbije, neće sprečiti „izbacivanje na ulicu“ onih koji su najugroženiji i da će mali broj građana imati korist od novih zakonskih rešenja.

U saopštenju piše da je država propustila priliku da se ozbiljno i sistemski uhvati u koštac sa problemom siromaštva, beskućništva i stambene nesigurnosti.

„Pravni tim Inicijative A 11 ističe da plasirani narativ o pokušaju države da stane na put lišavanja jedinog krova nad glavom nije istinit i zasnovan na analizi potreba marginalizovanih u Srbiji. Iako je dobro poznato da su upravna izvršenja ona koja najviše pogađaju najsiromašnije i njihov jedini dom, zbog prirode izmena zakona sprečavanje ovih iseljenja nije pomenuto“, saopšteno je.

Kako ta inicijativa navodi, brojni korisnici socijalnih stanova i stanovnici neformalnih naselja ostaju nezaštićeni.

Dodaje se da je problematičan deo Zakona koji propisuje da dužnik mora da ima prijavljeno prebivalište na određenoj adresi najmanje pet godina pre podnošenja predloga za izvršenje.

„Rok od pet godina prijave prebivališta pre podnošenja predloga za izvršenje je predugačak. Sama prijava prebivališta, pritom, ne znači da se ne radi o jedinoj nepokretnosti. Građanin može imati jedinu nepokretnost koja je predmet izvršenja, a da i dalje nije prijavljen na adresi na kojoj se ta nepokretnost nalazi“, tvrdi inicijativa.

Kritikovali su i odredbu kojom je propisano da je neophodno da nekretnina bude manja od 60 kvadratnih metara kako bi bila izuzeta od izvršenja.

„Primera radi, ovim zakonom se od izvršenja može izuzeti stan osobe koja živi samo u stanu površine 60 kvadrata, ali ne i stan porodice koja sa troje dece živi u stanu od 65 kvadrata. Od ukupno 3,6 miliona stanova u Srbiji, samo 1,7 miliona ima površinu do 60 kvadrata, a čak 1,9 miliona ima površinu veću od toga, čime su i isključeni iz mogućnosti zaštite po ovom zakonu“, zaključila je organizacija A11.

(Beta)

