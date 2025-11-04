Inicijativa Beograd ostaje traži povlačenje zakona koji omogućava rušenje Generalštaba

Inicijativa „Beograd ostaje“ zatražila je danas od Skupštine Srbije da povuče poseban zakon kojim se, kako tvrde, stvara pravni okvir za rušenje zgrade Generalštaba.

Ta inicijativa je u saopštenju ocenila da Generalštab nije samo zgrada, već svedočanstvo istorije, identiteta i umetničkog dostignuća srpskog društva.

„U sprovođenju ovog zločinačkog plana učestvuje čitava hijerarhija političke moći – od bivšeg ministra građevinarstva, optuženog za teško krivično delo, potpredsednika vlade i ministara finansija, ministra kulture, direktora zavoda za zaštitu spomenika, pa sve do predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je javno podržao ovaj čin“, naveo je „Beograd ostaje“ u saopštenju.

Dodali su da ukoliko vlast ne odustane od tog zakona, oni će zgradu Generalštaba „braniti telima“.

Inicijativa „Beograd ostaje“ je pozvala organizacije i građane da im se pridruže u današnjem protestu od 10 časova, ispred parlamenta, nakon čega će predati zahtev za skidanje tog zakona sa dnevnog reda.

(Beta)

