Inicijativa DS Ustavnom sudu: Autentično tumačenje Leks specialisa o Generalštabu kancer

Demokratska stranka (DS) je danas Ustavom sudu predala inicijativu za ocenu ustavnosti Autetičnog tumačenja odredbi posebnog zakona – Lex specialisa jer njime, pored kompleksa zgrada Generalštaba u centru Beograda, bez zaštite kao kulturna dobra ostaju i druga vredna zdanja što je „politički inženjering u interesu ove vlasti i njihovih poslovnih partnera“.

„Obustavljen je projekt po kojem bi se na mestu zgrada Generalštaba gradio veliki luksuzni kompleks, ali ove propise treba ukloniti iz pravnog poretka jer su kancer, pa ih vlast može aktivirati ako proceni da je to moguće“, rekao je odbornik DS u Skupštini Beograda Uroš Tešanović novinarima ispred sedišta Ustavnog suda.

DS je pozvala Ustavni sud da „hitno uzme u razmatranje ovu inicijativu, s obzirom na to da primena spornog tumačenja nanosi nenadoknadivu štetu pravnom poretku i poverenju građana u institucije“.

Tešanović je kazao da „ustavni poredak ne sme biti žrtva političkih potreba“ i da „autentično tumačenje ne sme da služi kao prečica za legalizaciju neustavnih odluka ili za izbegavanje sudske kontrole“.

Istakao je da je smisao autentičnog tumačenja da razjasni neke odredbe zakona, a ne, kao u ovom slučaju, da se „zlouporebi“ da bi se Leks specialis na kojis e tumačenje odnosi, proširio na duplo veći prostor u centru Beograda.

Tešanović je podsetio da je DS ranije podnela Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti Leks specialisa. Kazao je da je takav propis način rada vlasti kad želi da iskoristi neku lokaciju, kao što je bio slučaj sa prostorom za naselje „Beograd na vodi“.

Napomenuo je da se DS pravnim sredstvima bori pritiv bezakonja i ukazao da će doći vreme kada će se utvrditi ko nije radio svoj posao.

Autentičnim tumačenjem Leks specialisa o Genaralštabu, ugroženi su, između ostalog, Vaznesenjska Crkva, zgrade Vlade, Ministarstva spoljnih poslova, Jugoslovenskog dramskog pozoriša, zatim Amam Kneza Miloša, Akademija 28, Studentski kulturni centar – nekada „Oficirski dom“, Kasarna Sedmog puka i zgrade u okolini.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com