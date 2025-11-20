Inovacioni forum Baterflaj otvoren u Sremskoj Kamenici

Regionalni inovacioni forum „Baterflaj“ koji organizuje Savet za regionalnu saradnju (RCC), otvoren je danas u Sremskoj Kamenici.

Generalni sekretar RCC Amer Kapetanović izjavio je da je svrha foruma pokazivanje inovacija.

„Kao što znate cela svrha ovog foruma je da pokaže inovacije, uspešne priče, ideje uprkos izazovima i olakša regionalnu saradnju kroz umrežavanje. Ekosistem u regioni je različit. Pozitivno je što u regionu ima više istraživanja i inovacija, i naše okruženje sazreva“, rekao je Kapetanović.

On je dodao da u regionu nedostaje sredstava za finansiranje.

„Negativna strana je što nedostaje još sredstava za finansiranje i povezanost sa medjunarodnim tržištem“, izjavio je Kapetanović.

Siniša Marčić iz Saveta za regionalnu saradnju rekao je za Betu da je ovaj forum „okupio ljude i institucije iz celog regiona“.

„Forum je okupio ljude iz inovacionog ekosistema, praktičare koji se bave ili podrškom inovacijama, odnosno startapima, ili sami startapi, odnosno akademske obrazovne institucije iz celog regiona“, rekao je Marčić.

On je dodao da se ovaj forum razlikuje jer se fokusira na praktične stvari.

„Ovo je zaista jedinstvena prilika. U poređenju sa drugim događajima forum se razlikuje u tome što se fokusiramo zaista na praktičnoj stvari“, rekao je on.

Marčić je ocenio da je i saradnja u regionu na polju inovacija bolja nego pre pet ili 10 godina.

„Saradnja u regionu po pitanju istraživanja i inovacija je sve bolja. Ako poredimo to pre pet ili 10 godina situacija je značajno bolja. Ovo je dokaz da je ta saradnja na prilično visokom nivou. Sve više organizacija učestvuje u regionalnim inicjativama“, rekao je on.

