Insajder: Krivična prijava protiv rektora Đokića u predistražnoj fazi

Predmet koji je u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu formiran po krivičnoj prijavi grupe „Studenti koji žele da uče“ protiv rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića i dalje se nalazi u predistražnoj fazi, rečeno je televiziji Insajder u tužilaštvu.

Kako su iz tužilaštva naveli, postupak je i dalje u fazi predistražnih radnji i nije počeo postupak prikupljanja dokaznih radnji u sklopu kojih bi bio saslušan Đokić ili druga lica.

Iz tužilaštva dodaju da su od Rektorata Univerziteta u Beogradu primili odgovor povodom traženih obaveštenja.

Krivičnu prijavu protiv Đokića podnela je neformalna grupa „Studenti koji žele da uče“, optužujući ga da je zbog podrške studentima u blokadi počinio krivično delo „povreda ravnopravnosti“.

To neformalno udruženje je protiv Đokića podnelo i krivičnu prijavu zbog zlouptrebe službenog položaja, ali se taj predmet ne vodi pred Prvim osnovnim tužilaštvom.

Članovi neformalnog udruženja „Studenti koji žele da uče“ su 30. aprila podigli šatore u Pionirskom parku u Beogradu, zahtevajući kraj blokada fakulteta.

Za isto krivično delo, zloupotrebu službenog položaja, krivičnu prijavu je protiv rektora Đokića podneo i osnivač Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost Mario Spasić.

Sve te krivične prijave podnete su protiv Đokića na proleće, u periodu kada je novoizabrani premijer Đuro Macut najavljivao pregovore sa univerzitetima oko obustava blokada na fakultetima.

Osim krivičnih prijava koje su podnete zbog Đokićeve podrške studentima, u Prvom osnovnom tužilaštvu imaju zavedene još dve krivične prijave koje nemaju veze sa tom temom.

Kako su naveli za Insajder, „jedno fizičko lice je podnelo krivičnu prijavu protiv Đokića zbog krivičnog dela neizvršavanje sudske odluke“.

Krivičnu prijavu protiv rektora podnelo je i Udruženje lekara i roditelja, koje se protivilo vakcinisanju dece protiv kovida, optužujući ga za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije.

(Beta)

