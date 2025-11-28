Insajder: Rešenje o ukidanju zaštite Generalštabu i dalje nije konačno

Rešenje, kojim je Republički geodetski zavod (RGZ) na kompleksu Generalštaba obrisao svojstvo kulturnog dobra, još nije konačno, što znači da Generalštab i dalje ima zaštitu, preneo je danas Insajder.

Kako je navedeno, u odgovoru za Insajder, RGZ je naveo da su na njihovo rešenje pristigle žalbe, ali da se po njima za sada ne postupa.

Iz Insajdera su naveli da se iz dokument, koji je ranije objavio nedeljnik Vreme, može videti da je Rešenje o ispisu zabeležbe svojstva kulturnog dobra dostavljeno Državnom, Gradskom i Vojnom pravobranilaštvu, kao i Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture.

„Rešenje Službe za katastar nepokretnosti Savski venac, broj 952-02-8-229-2075/2024 od 14.11.2025. godine, ekspedovano je poštom strankama u postupku dana 17.11.2025. godine. To znači da su sve stranke koje imaju pravni interes, u skladu sa zakonom, uredno obaveštene o donetom rešenju i da im je rešenje dostavljeno“, piše u odgovoru RGZ-a.

Iz RGZ-a su naveli i da su na rešenje pristigle žalbe, ali u odgovoru Insajderu nisu precizirali ko ih je tačno podneo.

„S obzirom na to da još uvek nisu ispunjeni zakonski uslovi, po žalbama se za sada ne postupa. Do sada su pristigle žalbe, a po isteku zakonskog roka za njihovo izjavljivanje i po pribavljanju dokaza o urednoj dostavi, nadležna služba će pristupiti daljem postupanju u skladu sa zakonom i proveri procesnih pretpostavki po izjavljenim žalbama. O svim detaljima javnost će biti blagovremeno obaveštena“, istakli su iz RGZ-a.

Podseća se da se u Rešenju RGZ-a navodi da je žalba dopuštena u roku od osam dana od dana dostavljanja dokumenta.

RGZ je ranije saopštio da „u svetlu učestalih medijskih naslova koji se odnose na navodno ukidanje zaštite objekata Generalštaba u Beogradu, službe katastra postupaju isključivo u skladu sa važećim Zakonom o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja te lokacije“.

„Važećim Zakonom o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske propisan je prestanak svojstva kulturnog dobra za predmetne objekte, a katastar je dužan da takvu odluku zakonodavca tehnički sprovede, bez diskrecionog prava da o tome odlučuje“, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je i da RGZ ne procenjuje da li objekat jeste ili nije kulturno dobro, jer je upis i brisanje svojstava u katastru isključivo posledica zakona ili odluka nadležnog organa, a ne procene same institucije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com