Inspekcija: U lečenju devojčice koja je preminula posle operacije krajnika nije bilo grešaka

U lečenju i operaciji devojčice E.M. (4) iz Čačka, koja je nedavno preminula posle operacije trećeg krajnika u bolnici u tom gradu, nisu pronađene proceduralne i stručne greške, dok je u lečenju drugog pacijenta muškarca M.M. (38) iz Niša, koji je u istoj bolnici takođe preminuo posle operacije krajnika bilo grešaka.

Lokalni mediji su preneli da je savetnik ministra zdravlja Dragoljub Paunović izjavio da posle inspekcijskog nadzora, spoljašnje i unutrašnje kontrole, obdukcije ali i ostalih pretraga od kojih su neke još uvek u toku, nisu pronađene proceduralne i stručne greške u lečenju devojčice E.M.

„U lečenju drugog pacijenta M.M. postojale su i stručne i proceduralne greške ali obdukcioni nalazi nisu još gotovi tako da je u ovom trenutku teško reći koliki je stepen tih grešaka i kako su one nastale“, rekao je Paunović.

On je istakao da je potrebno da obdukcioni nalaz preminulog M.M. bude u potpunosti gotov, posle čega će svi nalazi biti predati nadležnom tužiocu.

Posle smrti dva pacijenta nakon operacije krajnika u čačanskoj bolnici Ministarstvo zdravlja je uvelo privremene mere u toj ustanovi, a rukovođenje odeljenjem ORL preuzeli su lekari Kliničkog centra Kragujevac.

Sve operacije krajnika u čačanskoj Bolnici otkazane su do daljeg.

(Beta)

