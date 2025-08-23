Institut: Rezerve krvi niske, potrebni dobrovoljni davaoci

Institut za transfuziju krvi upozorio je da su rezerve niske, pa su potrebni dobrovoljni davaoci, kao i da je najveći izazov prikupljanje negativne krvne grupe.

„Rezerve krvi se kreću u rasponu od jednog do jednog i po dana, što je daleko ispod optimalnog nivoa. Na nedeljnom nivou potrebno je prikupiti minimum 1.500, a optimalno 2.000 jedinica krvi, što tokom letnjih nedelja nije ostvareno“, upozorila je Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi u izjavi Radio televiziji Srbije (RTS).

Prema njenim rečima, u ovom trenutku stabilne su jedino rezerve AB pozitivne krvne grupe, dok je značajan problem upravo sa najčešćim krvnim grupama, nula pozitivnom i nula negativnom.

Građani krv mogu dati u prostorijama Instituta radnim danima od 7.00 do 19.00 časova, subotom od 8.00 do 15.00, ali i na terenu, gde se organizuju brojne akcije.

„Tokom vikenda imamo četiri akcije u Beogradu – ispred Zoološkog vrta, Tržnog centra Banjica, u Lazarevcu i Rakovici“, rekla je Rodić, navodeći da će davaoci krvi na akciji ispred Zoološkog vrta dobiti dve besplatne ulaznice kao zahvalnost.

(Beta)

