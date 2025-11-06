Institut Žak Delor: EU mora da odluči – Tolerisati autokratiju ili podržati demokratiju u Srbiji

Evropska unija (EU) mora odlučiti da li će tolerisati autoritarni režim, ili podržati demokratske težnje u Srbiji, piše u analizi francuski Institut „Žak Delor“ (Jacques Delors) i ocenjuje da je „autoritarna vlast Aleksandra Vučića čini se u opasnosti posle neviđenog pokreta osporavanja“.

Institut konstatuje da je posle pogibije u Novom Sadu pre godinu dana studentski pokret protiv korupcije postao „opštenarodni i sada ta pobuna uzdrmava temelje režima koji se činio neranjiv“.

„Stotine hiljada gradjana Srbije neumorno demostriraju širom zemlje zahtevajuchi kraj sistema korupcije, klijentelizma i propagande“, ukazuje Institut „Žak Delor“.

„Ali posle godinu dana ovog pokreta“, kako napominje, „Srbi baš nisu mogli da računaju na svoje evropske partnere i mogli su jasno da vide udaljenost od vrednosti na koje se Evropska unija poziva, a i njenu popustljivost, udovoljavanje režimu koji gazi građane Srbije“.

„Država i medij su istinski zarobljeni, i institucije su porobljene, slobodna štampa ugušena, pravosuđe potčinjeno“, piše u tekstu.

Primećuje se da, „iako demonstranti ne nose evropske zastave, njihovi zahtevi su precizno podudarni s temeljnim vrednostima EU“, čiji kandidat za članstvo je Srbija od 2012.

Jer, piše u analizi, „njihova bitka, kao što je predočila evropska komesarka za proširivanje Marta Kos, upravo je bitka za pravdu, demokratiju i vladavinu zakona“.

„I dok srpska vlast još više steže kontrolu i pokazuje sve veće nasilje prema gradjanima, evropske prestonice su zabrinjavajuche pasivne“, konstatuje pariski institut.

„Krupna je strategijska greška što se u sadašnjim istorijskim okolnostima evropske diplomatske kancelarije vezuju se za sudbinu režima koji je na izdisaju“, zaključak je analitičara „Žak Delora“ koji su u septembru posetili Srbiju.

„Evropska unija i Francuska“, ukaztuju oni, su „pred časom izbora: nastaviti da trpe režim koji gazi njihove interese, ili podržati demokratske težnje srpskog naroda“.

„Više nego ikad moraju izvršiti ubedljiv pritisak na vlast Srbije da bi ona ozbiljno udovoljila narodnim zahtevima, a to je sazivanje slobodnih i regularnih izbora i sprovodjenje istinskih intitucionalnih reformi, jer u protivnom postupak ka članstvu u EU mora biti obustavljen, baš kao u slučaju Turske i Gruzije“, stav je instituta „Žak Delor“.

(Beta)

