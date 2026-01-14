Intervencija SAD u Iranu moguća u naredna 24 sata, rekla dva evropska zvaničnika

Dva evropska zvaničnika koja su tražila anonimnost, rekla su večeras agenciji Rojters da bi američka vojna intervencija u Iranu mogla da se dogodi u naredna 24 sata.

Jedan izraelski zvaničnik koji je takođe želeo da ostane anoniman, rekao je toj novinskoj agenciji da se čini da je Tramp doneo odluku da se interveniše, s tim da nije poznato kakve će biti razmere te intervencije i kada će ona biti.

Po navodima jednog neimenovanog američkog zvaničnika, SAD povlače deo svog personala iz baza na Bliskom istoku pošto je vlada u Teheranu upozorila svoje susede da će napasti američke beze ukoliko Vašington napadne Iran.

Katar je saopštio da je povlačenja personala iz tamošnje Ul Udeida, najveće američke baze na Bliskom istoku, „odgovor na regionalne tenzije“.

Troje diplomata je reklo da je personalu rečeno da napusti ovu bazu, ali nema znakova da je došlo do velikog prevoza osoblja autobusima na obližnji fudbalski stadion ili šoping mol, kao uoči iranskog napada projektilima prošle godine.

Predsednik SAD Donald Tramp je više puta zapretio Teheranu da će intervenisati da zaštiti demonstrante u toj zemlji, čija je vlast, prema raznim izveštajima, do sada ubila nekoliko hiljada ljudi u pokušaju da uguši ogromne proteste protiv svoje teokratske vladavine.

Ima i izveštaja medija o tome da Velika Britanija povlači osoblje iz jedne vazduhoplovne baze u Kataru uoči mogućeg američkog napada, ali iz Londona za sada nema komentara na te izveštaje, piše Rojters.

„Postoje svi signali da američki napad predstoji ubrzo, ali ovo je isto tako način ponašanja ove administracije SAD kako bi svi stalno bili na nogama. Nepredvidivost je deo strategije“, rekao je Rojtersu potom jedan zapadni vojni zvaničnik.

