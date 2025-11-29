Investitor započeo sanaciju štete zbog obrušavanja kod naučnog centra u Kragujevcu

Investitor „RP Invest 1980“ d.o.o. započeo je danas radove na obezbeđenju terena i sanaciji štete nastale usled jučerašnjeg obrušavanja potpornog zida i dela saobraćajnice kod Centara izvrsnosti.

„Radovi se izvode u skladu sa naloženim merama kako bi se sprečilo dalje urušavanje i obezbedila bezbednost objekata i okolnog prostora“, preneo je portal televizije N1.

U postupku vanrednog terenskog inspekcijskog nadzora, obavljenog juče, građevinski inspektor Sekretarijata za inspekcijski nadzor i komunalnu miliciju utvrdio je da je na gradilištu te kompanije došlo do urušavanja armirano-betonskog potpornog zida i drugih konstruktivnih elemenata.

Zakonski zastupnik te kompanije naveo je da su svi radovi do trenutka zatvaranja gradilišta 21. novembra, zbog nepostojanja građevinske dozvole, izvođeni u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom i dozvolom za pripremne radove, te da nakon zatvaranja nikakve aktivnosti nisu vršene.

On je izjavio da će sva nastala šteta biti u potpunosti sanirana i nadoknađena uz nadzor stručnih lica građevinske struke, u najkraćem mogućem roku.

Juče je kod kompleksa Centra izvrsnosti u Kragujevcu došlo do obrušavanja zidova i dela pristupne saobraćajnice. Do odrona je došlo oko 9 sati, a na gradilištu u tom trenutku nije bilo radnika.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com