Iran: 40 devojaka poginulo u ženskoj školi tokom američkih i izraelskih napada

Četrdeset učenica je poginulo u ženskoj školi u gradu Minab na jugu Irana tokom američkih i izraelskih napada, prenose iranski mediji dodatne podatke, dok je prvobitno bilo objavljeno da ih je poginulo pet.

Te prve smrtne slučajeve u napadima koji su počeli jutros prenela je državna novinska agencija IRNA.

Iranska paravojna Revolucionarna garda ima bazu u Minabu, a ona je jutros saopštila da je zauzvrat lansirala „talas raketa“ na Izrael.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) je nakon početka napada pozvao javnost u Iranu da „preuzme kontrolu nad svojom sudbinom“ i ustane protiv, kako je dodao, islamskog vođstva.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da „neće oklevati“ u odgovoru na napade.

U saopštenju objavljenom na Iksu (X) navodi se da je „došlo vreme da se brani domovina i suprotstavi neprijateljskom napadu“.

Iranska Revolucionarna garda je napala i američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru.

Vazdušni prostor Irana i Iraka je zatvoren, a komercijalni letovi se masovno otkazuju.

(Beta)

