Iran gađa širom Bliskog istoka kao odgovor na napad SAD i Izraela

Iranska paravojna Revolucionarna garda napala je danas više zemalja Bliskog istoka kao odgovor na napade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela na tu zemlju.

Vašington i Jerusalim su jutros napali Iran, nakon čega je Revolucionarna garda, kako je saopštila, lansirala „talas raketa“ na Izrael, ali i napala američke vojne baze u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru.

Jedna osoba je poginula u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) od šrapnela jednog iranskog raketnog napada, javili su lokalni mediji.

UAE i Irak su zatvorili svoj vazdušni prostor, a više velikih međunarodnih aviokompanija je otkazalo sve svoje letove do i od Bliskog istoka, uglavnom na nedelju dana.

Bahrein je saopštio da je raketni napad na tu zemlju bio usmeren na sedište Pete flote američke mornarice, a eksplozije i sirene su se čule i u Kuvajtu i Jordanu.

Iranski mediji su izvestili o napadima širom zemlje, a neke od prvih eksplozija su se čule oko kancelarija vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu.

Prvi smrtni slučajevi prijavljeni su u ženskoj školi u gradu Minab na jugu zemlje, gde je u napadu poginulo 40 devojaka, prenela je državna novinska agencija IRNA.

Američke ambasade i konzulati u Kataru, UAE i Izraelu objavili su na društvenim mrežama da su zaposlenima rekli da ostanu kod kuće i preporučili svim Amerikancima da „urade isto do daljeg obaveštenja“.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je nakon početka napada da je Iran su „velike borbene operacije“ u toku.

„Kada završimo, preuzmite svoju vladu (u Iranu). Biće vaša. Ovo će verovatno biti vaša jedina šansa generacijama. Godinama ste tražili pomoć Amerike, ali je nikada niste dobili“, rekao je Tramp.

Tramp je dodao da bi u napadima moglo da bude i američkih žrtava i rekao da se „to često dešava u ratu“.

On je pozvao Iransku revolucionarnu gardu da preda oružje, upozoravajući da će se njeni članovi suočiti sa „sigurnom smrću“ ako to ne učine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com