Iran ispalio rakete na Izrael i zemlje Persijskog zaliva, izraelska vojska gađala Teheran

Iran je danas ispalio rakete na mete u Izraelu i zemljama Persijskog zaliva, nakon što je obećao odmazdu za ubistvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u izraelsko-američkim napadima.

Iranska vlada je obećala da „veliki zločin nikada neće ostati bez odgovora“, a paravojna Revolucionarna garda je zapretila da će pokrenuti svoju dosad „najintenzivniju ofanzivnu operaciju“, usmerenu na izraelske i američke baze.

„Prešli ste našu crvenu liniju i morate platiti cenu“, rekao je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf u televizijskom obraćanju.

Islamska revolucionarna garda upozorila da će napasti američke baze i Izrael.

„Najrazornija ofanzivna operacija u istoriji oružanih snaga Islamske Republike Iran počeće prema okupiranim teritorijama i američkim terorističkim bazama za samo nekoliko sati“, saopšteno je rano jutros.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Iran da ne uzvraća udarac Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Izraelu.

Velika eksplozija potresla Teheran, izraelska vojska tvrdi da je ciljala centar grada

Velika eksplozija potresla je danas Teheran, a izraelska vojska je saopštila da je ciljala centar glavnog grada Irana, javila je agencija AP.

Centar eksplozije bio je u delu grada u kojem se nalaze sedište policije i iranska državna televizija.

Iran je ranije jutros ispalio rakete na mete u Izraelu i zemljama Persijskog zaliva, nakon što je obećao odmazdu za ubistvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija u izraelsko-američkim napadima.

Udari su prijavljeni u Dubaiju, Dohi, Bahreinu i Kuvajtu.

Hamneijeva smrt u vazdušnom napadu na njegovu kancelariju u Teheranu dovela je u pitanje budućnost Islamske Republike i povećala rizik od regionalne nestabilnosti, ocenjuje AP.

Ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, ubijen je u subotu ujutru u svojoj kancelariji, potvrđeno danas u Teheranu.

Iranski načelnik Generalštaba Abdolrahim Musavi i ministar odbrane Aziz Nasirzadeh ubijeni su u vazdušnom napadu za vreme sastanka Saveta za odbranu zemlje, javila je danas iranska državna televizija.

Među ubijenim zvaničnicima je i savetnik za bezbednost Ali Šamkani.

Obaveštajni i vojni izvor rekao je za Si-Bi-Es Njuz (CNS News) da je u napadima ubijeno oko 40 iranskih zvaničnika.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com