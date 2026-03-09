Iran izveo napade na Izrael i zemlje u Persijskom zalivu, Izrael nastavio napade na Iran

Iran je danas izveo nove napade na Izrael i zemlje Persijskog zaliva samo nekoliko sati pošto je iranska televizija objavila da je Modžtaba Hamnei, sin ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija, imenovan za njegovog naslednika.

Iranska moćna paravojna Revolucionarna garda odgovara vrhovnom vođi i mlađi Hamnei će imati centralnu ulogu u ratnoj strategiji.

Saudijska Arabija pojačala je upozorenja Iranu poručujući mu danas da će biti „najveći gubitnik“ ako nastavi da napada arapske države. Saudijsko saopštenje usledilo je posle napada dronom na veliko saudijsko naftno polje Šajbah.

Baraž dronova ispaljen je rano jutros u pravcu Saudijske Arabije, samo nekoliko sati posle napada u kome je u toj zemlji ubijeno dvoje državljana Bangladeša.

Saudijsko ministarstvo odbrano saopštilo je da je presrelo dronove u severnoj oblasti Džavf kao i kod velikog naftnog polja Šajbah.

Kasno sinoć, u napadu na centralni grad Kardž ubijena su dvojica državljana Bangladeša i ranjeno 12 osoba, od kojih samo jedna nije iz Bangladeša.

U Bahreinu su se danas ponovo oglasile sirene zbog dolazećih projektila.

Izraelska vojska je upozorila na novu raketnu vatru iz Irana. Ubrzo posle toga oglasile su se sirene u delovima severnog Izraela.

Državna naftna kompanija Bahreina je proglasila „višom silom“ svoje isporuke posle iranskog napada na njegovu rafineriju, u kojem je ona zapaljena.

Državna bahrejnska novinska agencija prenela je objavu o proglašenju „više sile“, što je pravni manevar prema kome se kompanija oslobađa ugovornih obaveza zbog vanrednih okolonosti.

Kompanija je saopštila da su njene operacije „pogođene tekućim regionalnim sukobom na Bliskom istoku i nedavnim napadom na njegov kompleks rafinerije“. Bahrein je takođe saopštio da može da odgovori na lokalnu tražnju.

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su danas da je njihova protivvazduhoplovna odbrana presrela dronove i rakete koje dolaze iz Irana, drugi dan za redom.

U iranskom napadu na Bahrein danas izazvan je požar u jedinoj naftnoj rafineriji u toj ostrvskoj kraljevini, a viđeni su visoki stubovi dima kako izlaze iz kompleksa. Onlajn video snimci navode da pokazuju požar u bahreinskoj rafineriiji Sitra.

Državna bahreinska novinska agencija kasnije danas je saopštila da je požar izbio zbog iranske agresije koja je ciljala rafineriju u Maameru, gde je načinjena materijalna šeta ali nije bilo gubitka života.Maamer je bahreinsko selo kod rafinerije.

Vlada Bahreina nije odmah identifikovala rafineriju kao pogođeni objekat, iako je ta rafinerija bila na meti ponovljenih iranskih napada od početka rata.

Izraelska vojska je javila danas da je gađala ciljeve u iranskom gradu Isfahanu gde su na meti bile bezbednosne snage. Kako je navela pogodila je komandni centar iranske paravojne Revolucionarne garde i njihovih dobrovoljnih snaga Basidž.

Izraelska vojska je saopštila i da je pogodila instalaciju za proizvodnju raketnih motora, mesta za lansiranje raketa.

Iran nije odmah potvrdio da su udari izvršeni. Takođe nije podatke o svojim materijalnim gubicima od početka rata 28. februara.

Cene nafte astronomski su porasle danas zbog sukoba na Bliskom istoku, izazivajući dodatne brige da će visoke cene energenata podstaći inflaciju i doveti do manje potrošnje ameriičkih potrošača, koji su glavni motor privrede SAD. Takođe su indeksi pali na azijskim berzama, tako je tokijski referentni indeks Nikei 225 izgubio čak sedam odsto u trgovini, a drugi azijski indeksi takođe su pali.

(Beta)

