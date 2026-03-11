Iran nastavio napade na Bliskom istoku, Izrael napao Teheran, Bejrut, položaje Hezbolaha

Iran je jutros izveo novi talas udara na izraelske i američke ciljeve na Bliskom istoku, a iranski državni mediji javljaju da je najintenzivniji od početka sukoba.

Izrael i Iran razmenili su vatru rano jutros a Teheran je nastavio pritisak na naftnu industriju u regionu, pogodivši brod u Ormuskom moreuzu i ciljajući infrastrukturu dok se povećava zabrintost oko globalne energetske krize.

Izrael je rano jutros upozorio na tri iranska napada širom zemlje, a sirene su se čule u Tel Avivu i drugde a još nema izveštaja o stradalim i materijalnoj šteti.

Izrael je objavio da je identifikovao rakete ispaljene iz Irana, mada je kasnije javljeno da je bezbedno za građane i da oni mogu da napuste skloništa.

Iran je lansirao raketne napade na američke baze Al Udeid u Kataru, Kam Arifdžan u Kuvajtu i Harir u Iraku, saopštila je islamska Revolucionarna garda preko mreže Iks.

Državna agencija ISNA javila je da je „snažan napad“ takođe izvršen na američku Petu flotu u regionu i da je „uništena operacionalna infrastrukturu američke vojske“, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

U odvojenoj objavi rečeno je da se radi o najrazornijoj i najvećoj operaciji od početka rata. Za sada nema izjava američkih zvaničnika.

Saudijska Arabija je saopštila da je presrela i uništila dva drona koja su išla ka jednom naftnom polju.

Sirene su se takođe oglasile u Bahreinu gde se nalazi sedište američke Pete flote.

Izrael je takođe jutros udario na ciljeve proiranskog Hezbolaha u Bejrutu. Ubrzo zatim čule su se eksplozije u južnim predgrađima Bejruta.

Rano jutros Kuvajt je saopštio da je njegova protivvazduhoplovna odbrana oborila osam iranskih dronova iznad svoje teritorije a Saudijska Arabija je rekla da je presrela pet dronova koji su išli ka naftnom polju Šajbah.

Izrael je javio da je pokrenuo novi talas napada na Teheran, posle brojnih udara prethodnog dana koje su stanovnici opisali kao neki od najtežih od početka rata 28. februara.

Eksplozije su se takođe čule u Bejrutu i južnom Libanu kada je Izrael saopštio da je počeo novi napad na ciljeve vezane za militantni Hezbolah koji je povezan sa Iranom.

U napadima se zapalila kuća u centralnom Bejrutu u gusto naseljenom kvartu Aiča Bakar, i požar je zahvatio dva gornja sprata višespratnice. Za sada nema izveštaja o mogućim nastradalim, a udar je izvršen bez prethodnog upozorenja.

U ranijem izraelskom udaru na južni Liban jutros poginulo je pet ljudi u kvartu Nabatijeh, a dvoje je poginulo u udarima na okrug Tajer i Bint Džbeil, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja.

Radnik Crvenog krsta je takođe umro jutros od povreda zadobijenih u ponedeljak kada je njegov tim pogođen izarelskim udarom dok su spasavali ljude od ranijeg napada.

Gotovo 500 ljudi ubijeno je do sada u Libanu od kada je Hezbolah pokrenuo najnoviju rundu borbi sa Izraelom kada je ispalio rakete na sever Izraela neposredno posle početka američko-izraelskih napada na Iran.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije javilo je i da je uništilo šest balističkih raketa ispaljenih u pravcu vazduhoplovne baze Princ sultan, velike američko-saudijske baze u istočnoj Saudijskoj Arabiji. Ministarstvo je reklo da je presrelo i uništilo dva drona iznad Hafar al Batina velikog grada u istočnoj provinciji zemlje.

Iran je takođe danas pogodio kontejnerski brod projektilom u Ormuskom moreuzu kod Ras al Kaimana, najsevernijeg emirata od Ujedinjenih Arapskih Emirata, prema pomorskim monitorima kojim upravlja britanska vojska.

Ujedinjeni Arapski Emirati javili su rano jutros da njihova vazduhoplovna odbrana radi na presretanju dolazeće iranske vatre. Ta zalivska zemlja gde se nalazi poslovni i saobraćajni centar Dubai saopštila je da je do sada u iranskim napadima ubijeno šestoro ljudi i ranjeno 122.

Bahrein je rano jutros takođe oglasio sirene upozoravajuči na dolazeći iranski napad. Upozorenja su izdata dan pošto je u iranskom napadu pogođena stambena zgrada u glavnom gradu Manami i ubijena jedna 29-ogodišnja žena i ranjeno osam ljudi.

Novi vrhovni vođa je bezbedan i dobro, objavio je sin iranskog predsednika

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei je „bezbedan“ i dobro, objavio je sin iranskog prdsednika Masuda Pezeškijana u vreme dok stižu vesti da je povređen.

Jusef Pezeškijan je napisao na Telegrafu da je „čuo izveštaje“ da je vrhovni vođa povređen, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

„Pitao sam nekoliko prijatelja koji su imali relevantne kontakte i oni su rekli da je zahvaljujući Bogu, on bezbedno i da nema problema“, rekao je Jusef Pezeškijan.

Ove izjave objavljene su u vreme spekulacija oko zdravlja i toga gde se nalazi Hamnei koji se nije pojavio u javnosti od kada je izabran za naslednika svog oca ajatole Alija Hamneija pre tri dana.

Prema Njujork tajmsu, mlađi Hamnei povređen je na počektu američko-izraelskih napada na Iran, a list se pozvao na tri iranska i dva izraelska zvaničnika koji nisu želeli da im se navede ime, prenosi Gardijan.

Prethodno je Bi-Bi-Si javio da Hamnei nije izdao nikakvo saopštenje niti se pojavio u javnosti od kada je imenovan.

Iranski vrhovni vođa ajatola Ali Hamnei ubijen je prvog dana američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara.

Dva iranska drona pala blizu Međunarodnog aerodroma Dubai, ne prekidaju se letovi

Dva iranska drona pala su danas su blizu Međunarodnog aerodroma Dubai, povređene su četiri osobe, a letovi na aerodromu se nastavljaju, objavile su vlasti.

Kancelarija za medije Dubaija, je u ime vlade tog grada – države saopštila je da su četiri lakše povređene osobe, državljani Gane, Bangladeša i Indije.

Kako je saopšteno letovi na aerodromu se nastavljaju.

Aerodrom Dubai gde je sedište aviokompanije Emirejts je najfrekventniji međunarodni aerodrom. Vlasti čine sve da se obavljaju letovi iako je aerodrom ciljan početom američko-izraelske vojne operacije na Iran 28. februara, na šta je Iran uzvratio napadima na Izrael i američke interese u zemljama Persijskog zaliva.

Mnogi strani državljani napuštaju oblast Persijskog zaliva od početka rata, uključujući više od 45.000 britanskih državljana, prema britanskom Ministarstvu spoljnih poslova. Oko 40.000 ljudi vratilo se u SAD, prema Stejt departmentu.

Projektil pogodio teretni brod u Ormuskom moreuzu

Projektil je danas pogodio teretni brod u Ormuskom moreuzu, i taj brod se zapalio, objavio je Centar Velike Britanije za pomorske operacije (UKMTO), navodeći da se posada evakuiše sa broda.

Brod je pogođen pošto su SAD ciljale iranske brodove za polaganje mina koje bi mogle da ugroze taj uski prolaz u Persijskom zalivu.

Centar za pomorske operacije, kojim upravlja britanska vojska saopštio je da je brod pogođen severno od Omana, u samom moreuzu.

Iran nije odmah preuzeo odgovornost za napad mada je gađao brodove u moreuzu i oko njega od početka američko-izraelske vojne operacije i poremetio taj plovni put kroz koji prolazi petina svetske nafte iz Persijskog zaliva ka Indijskom okeanu.

Iran je takođe gađao naftna polja i rafinerije u arapskim zemljama u Zalivu u okviru strategije koja je izgleda namenjena da izazove povećane ekonomske teškoće u svetu, kako bi se izvršio pritisak na SAD i Izrael da prekinu s udarima.

(Beta)

