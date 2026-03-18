Iran nastavio napade na Izrael i zemlje Zaliva zbog ubistva najvišeg vojnog zvaničnika Laridžanija

Iran je jutros nastavio sa napadima na zemlje Persijskog zaliva i Izrael kao reakciju na ubistvo najvišeg vojnog zvaničnika Alija Laridžanija, a vesti o poginulima i ranjenima stigle su iz više mesta.

Izrael je nastavio pritisak na Liban napadima za koje je naveo da su usmereni na pobunjenike proiranske grupe Hezbolah i u napadima na stambene zgrade u Bejrutu ubio najmanje šest osoba.

U Iranu je kompleks nuklearne elektrane Bušer pogođen projektilom, ali nije bilo povređenih i elektrana nije pretrpela nikakvu štetu, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Direktor IAEA Rafael Grosi ponovio je svoj poziv „na maksimalnu uzdržanost tokom sukoba kako bi se sprečio rizik od nuklearne nesreće“.

Cena sirove nafte marke Brent, međunarodnog standarda, i dalje je koštala više od 100 dolara po barelu rano jutros.

Iransko pravosuđe je objavilo da je jedan čovek pogubljen pod optužbom da je špijunirao za izraelsku obaveštajnu agenciju Mosad, a sudska novinska agencija Mizan ga je identifikovala kao Kuroša Kejvanija i prenela da je Izraelu „pružao slike i informacije o osetljivim lokacijama“.

Novi napadi su jutros prijavljeni u više zemalja Persijskog zaliva, uključujući u Istočnoj provinciji Saudijske Arabije, u kojoj se nalaze mnoga njena naftna polja, Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Iran takođe nije popustio kontrolu nad Ormuskim moreuzom, brodskom rutom kroz koju prolazi petina svetske nafte.

Iranska paravojna Revolucionarna garda saopštila je jutros da je, zbog ubistva Laridžanija, ciljala raketama centralni deo Izraela.

Medicinska služba Izraela navela je da su dve osobe poginule u Ramat Ganu, istočno od Tel Aviva.

Američka ambasada u Bagdadu je jutros takođe napadnuta, rekla su dva iračka bezbednosna zvaničnika.

Izrael je sravnio sa zemljom stambenu zgradu u centru Bejruta oko sat vremena nakon što je izdao obaveštenje o evakuaciji, što je četvrti put da je ta zgrada meta napada.

Izraelska vojska tvrdi da Hezbolah koristi zgradu za skladištenje „miliona dolara namenjenih finansiranju svojih aktivnosti“, bez pružanja dokaza.

Ministarstvo zdravlja Libana objavilo je da je u drugim napadima na stambene zgrade u centru Bejruta poginulo najmanje šest osoba, a ranjeno 24.

Izraelska vojska je takođe saopštila da je započela talas napada usmerenih na Hezbolah u južnom Libanu „kao odgovor na pucnjavu na izraelsku teritoriju“.

(Beta)

