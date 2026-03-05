Iran ne poziva ni na prekid vatre ni na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama

Iran ne traži prekid vatre i ne vidi razlog ni za pregovore sa Sjedinjenim Aremičkim Državama, izjavio je večeras iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči za američku televiziju En Bi Si njuz (NBC News).

„Zašto bismo pregovarali sa Sjedinjenim Američkim Državama kada smo već dva puta pregovarali sa njima, i svaki put su nas napali usred pregovora? Stoga, nismo podneli nikakav zahtev za prekid vatre, niti smo tražili pregovore sa njima. Nikada im nismo poslali nikakvu poruku“, rekao je Aragči.

Na pitanje o mogućoj kopnenoj intervenciji SAD, Aragči je odgovorio: „Čekamo ih… jer smo uvereni da možemo da im se suprotstavimo, i to će biti velika katastrofa za njih“.

„Bili smo spremni za ovaj rat, čak i više nego za prethodni rat. Možete videti kvalitet naših raketa i koliko su se poboljšale od poslednjeg rata, jer smo naučili mnogo lekcija i spremni smo za svaku moguću situaciju, čak i za kopnenu invaziju. Naše snage su spremne za sve scenarije“, dodao je diplomata.

Izrael i SAD su u junu prošle godine vodile 12 dana rata protiv Irana, i to usred pregovora Amerikanaca i Iranaca o iranskom nuklearnom programu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com