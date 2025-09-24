Iran ne želi nuklearno oružje, rekao njegov predsednik u govoru u UN

Predsednik Irana Masud Pezeškijan je danas u govoru na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku rekao da Iran ne želi da izgradi nuklearno oružje, time odbacujući tvrdnje Zapada o tome.

„Ovde još jednom izjavljujem pred ovom Skupštinom da Iran nikada nije tražio i nikada neće tražiti da napravi atomsku bombu. Ne želimo nuklearno oružje“, rekao je Pezeškijan.

Nastavljaju se pregovori Irana s Francuskom, Velikom Britanijom i Nemačkom u pokušaju da se postigne sporazum o kontroli iranskog nuklearnog programa i izbegne ponovno uvođenje sankcija UN Teheranu već od subote s čime se prošle nedelje saglasio Savet bezbednosti UN, ali ta odluka još može da se promeni.

Predsednik Irana je tu odluku Saveta bezbednosti ocenio kao „ilegalnu“ i rekao da Evropljani „ocrnjuju napore Irana, smatrajući ih nedovoljnim“.

Sporazum iz 2015. godine, koji su potpisali Francuska, Velika Britanija, Nemačka, SAD, Kina, Rusija i Iran, predviđao je smanjenje nuklearnih aktivnosti Teherana.

Međutim, američki predsednik Donald Tramp (Trump) je 2018. godine tokom prvog mandata, jednostrano povukao SAD iz sporazuma i ponovo uveo sankcije Iranu. Teheran je potom odustao od određenih obaveza, posebno od ograničenja obogaćivanja uranijuma.

Zapadne zemlje sumnjaju da Iran pokušava da stekne nuklearno oružje. Teheran to negira i brani svoje pravo da razvija civilni nuklearni program.

