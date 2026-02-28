Iran negira da je Hamnei ubijen, Tramp veruje da jeste

Iran je večeras demantovao navode da je vrhovni vođa te zemlje ajatolah Ali Hamnei ubijen u američko-izraelskom napadu, tvrdeći da on i dalje ima apsolutnu kontrolu nad iranskom teritorijom, prenosi agencija Rojters.

Iranske novinske agencije Tasnim i Mehr javile su večeras da je Hamnei „čvrst i nepokolebljiv u komandovanju“, nakon što je izraelski zvaničnik rekao Rojtersu da je vrhovni vođa Irana ubijen i da je njegovo telo pronađeno.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je večeras za Ej-Bi-Si da „veruje da je Hamnei mrtav“.

„Ne želim ništa definitivno da kažem dok ne vidim stvari, ali verujemo da jeste (mrtav). I znatan deo njihovih (iranskih) lidera je ubijen“, rekao je Tramp za Ej-Bi-Si.

Tramp je za En-Bi-Si njuz kazao da SAD „smatraju da je to tačna priča“, misleći na navode da je iranski vrhovni vođa mrtav.

Upitan ko će zameniti Hamneija, Tramp je za En-Bi-Si rekao: „Ne znam, ali u nekom trenutku će me zvati da pitaju koga bih voleo. Samo sam malo sarkastičan kada to kažem“.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je kompleks Hamneija uništen u „moćnom, iznenadnom napadu“ i da ima mnogo znakova da je on mrtav.

SAD i Izrael su rano jutros započeli napad velikih razmera na Iran. Tramp je rekao da su SAD započele „velike borbene operacije“ i pozvao Irance da svrgnu svoje verske vladare kada one budu okončane.

Iran je odgovorio na napad lansiranjem raketa prema Izraelu i ka četiri zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke vojne baze: Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

(Beta)

