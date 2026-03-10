Iran pokrenuo nove napade na zemlje Persijskog zaliva

Iran je danas pokrenuo nove napade na zemlje Persijskog zaliva, dok je pet proiranskih ekstremista ubijeno u vazdušnom napadu na severu Iraka.
Sirene za upozorenje oglasile su se rano jutros u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu.
Saudijska Arabija je saopštila da je uništila dva drona iznad svog istočnog regiona bogatog naftom, a Nacionalna garda Kuvajta je oborila šest dronova.
Pored raketa i dronova koji su ciljali Izrael i američke baze u regionu, Iran je gađao energetsku infrastrukturu.
Proiranske milicije u Iraku su takođe, od početka sukoba, pokrenule napade na američke baze u zemlji.
Rano jutros položaji milicije u gradu Kirkuku pogođeni su u vazdušnom napadu. Ubijeno je najmanje petoro i ranjeno četvoro ekstremista, rekli su lokalni zvaničnici.
(Beta)
