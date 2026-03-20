Iran ponovo napao kuvajtsku rafineriju Mina Al-Ahmadi

Iran je rano jutros dronovima ponovo napao rafineriju nafte Mina Al-Ahmadi u Kuvajtu, u kojoj je izbio požar.

Kuvajtska korporacija za sirovu naftu (KPC) saopštila je da je zbog vatre u nekoliko jedinica u rafineriji iz predostrožnosti zatvorila deo postrojenja.

Kompanija u saopštenju navodi da u ovom, drugom napadu u dva dana na tu rafineriju, nema povređenih i da je gašenje požara u toku.

Rafinerija Mina Al-Ahmadi, koja može da preradi oko 730.000 barela nafte dnevno, oštećena je u četvrtak u iranskom napadu.

Teheran je pojačao napade na energetska polja u arapskim državama u Persijskom zalivu.

Rano jutros napadnuti su Dubai, Bahrein i Saudijska Arabija.

Bahrein je oborio više projektila, a zbog pada šrapnela zapalilo se jedno skladište.

Saudijska Arabija je presrela više dronova koji su išli ka njenom istočnom delu bogatom naftom.

Iran je u četvrtak gađao energetsku infrastrukturu zemalja širom regiona i lansirao više od deset salvi projektila na Izrael, koji je dan ranije bombardovao iransko priobalno polje prirodnog gasa Južni Pars.

Iranski deo najvećeg gasnog polja na svetu Južni Pars nalazi se na obali Persijskog zaliva i u zajedničkom je vlasništvu sa Katarom.

Oko 80 odsto energije koja se proizvodu u Iranu dobija se od gasa.

Grupa od 12 arapskih i islamskih zemalja osudila je napade Irana u regionu Bliskog istoka i objavila da zadržava pravo na odbranu.

Ministri spoljnih poslova 12 zemalja su u zajedničkom saopštenju nakon konsultativnog sastanka u Rijadu pozvali Iran da odmah obustavi napade.

Dodali su da budućnost odnosa sa Iranom zavisi od poštovanja suvereniteta i volje da se iranski vojni kapaciteti ne razvijaju i ne koriste kao pretnja zemljama u regionu.

U saopštenju objavljenom sinoć na internet stranici ministarstva spoljnih poslova Turske, ministri traže da Iran prekine sve napade i provokacije i poštuje Rezoluciju Saveta bezbednosti UN 2817, usvojenu 11. marta.

Rezolucijom se od Irana zahteva bezuslovni prekid napada na Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan.

Ministri 12 zemalja su osudili i vojna dejstva u Libanu, opisavši ih kao „agresiju“ i „ekspanzionističku politiku“.

Oni su potvrdili posvećenost zajedničkim konsultacijama i koordinaciji, formulisanju zajedničkih stavova i usvajanju neophodnih mera za zaštitu bezbednosti i zaustavljanju iranskih napada na teritorije njihovih zemalja.

Na sastanku su učestvovali ministri spoljnih poslova Azerbejdžana, Bahreina, Egipta, Jordana, Kuvajta, Libana, Pakistana, Katara, Saudijske Arabije, Sirije, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

(Beta)

