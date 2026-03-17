Iran potvrdio smrt svog najmoćnijeg čoveka, Alija Laridžanija, Izrael preti ajatolahu Hamneiju

Iranski državni mediji su večeras potvrdili pogibiju Alija Laridžanija (67), sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana.

Ali Laridžani je važio za najmoćnijeg čoveka u Iranu i faktički njegovog ratnog lidera.

Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost potvrdio je smrt svog šefa, javljaju državni mediji, prenela je Al Džazira.

U saopštenju koje je prenela poluzvanična iranska agencija Mehr njuz, Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost zemlje potvrdio je atentat na Laridžanija, pošto je Izrael ranije danas tvrdio da ga je ubio u ciljanim napadima.

„Nakon života posvećenog uzdizanju Irana i Islamske revolucije, konačno je ostvario svoju dugogodišnju želju, odgovorio na poziv istine i ponosno dostigao blagosloveni čin mučeništva na frontu službe“, piše se u saopštenju Saveta koje je preneo Mehr.

Izraelska vojska je večeras saopštila, piše dalje Al Džazira da će „ući u trag, pronaći, neutralisati“ ajatolaha Modžtabu Hamneija, novog iranskog vrhovnog vođu.

„Ne znamo šta je s Modžtabom Hamneijem, ne čujemo ga, ne vidimo ga, ali mogu da vam kažem jednu stvar: ući ćemo u trag, onaći ga i neutralisati“, rekla je novinarima portparolka Vojske Efi Defrin.

(Beta)

