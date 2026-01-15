Iran rano jutros na oko četiri sata zatvorio svoj vazdušni prostor usred visokih tenzija sa SAD

Iran je rano jutros na oko četiri sata zatvorio svoj vazdušni prostor za komercijalne letove bez objašnjenja, dok vladaju jake tenzije sa SAD oko iranskog krvavog gušenja rasprostranjenih protesta u zemlji.

Vazdušni prostor je bio zatvoren nešto više od četiri sata, prema iranskom uputstvu pilotima.

Iran se nalazi na ključnoj vazdušnoj ruti Istok-Zapad. Međunarodne letelice preusmerile su se severno i južno oko Irana, ali posle oko četiri sata vazdušni prostor je ponovo otvoren, nekoliko domaćih letelica bilo je u vazduhu odmah posle 7.00 sati jutros, prenosi agencija AP.

Prethodni put je Iran zatvorio svoj vazdušni prostor bilo je tokom 12 -dnevnog rata protiv Izraela u junu, kada je razmenio vatru sa Izraelom tokom rata Izraela i Hamasa. Međutim, sada nije bilo znakova neprijateljstava, mada je zatvaranje njegovog vazdušnog prostora odmah odjeknulo u globalnoj avijaciji zbog lokacije Irana na ključnoj ruti Istok-Zapad za aviokompanije.

Situacija može da označava dalju bezbednosnu ili vojnu aktivnost, uključujući rizik ispaljivanja raketa ili povećane vazduhoplovne odbrane čime se povećava rizik od pogrešne identifikacije za civilni saobraćaj, preneo je veb sajt Sejferspejs.

Zatvaranje iranskkog vazdušnog prostora usledilo je pošto su SAD naložile delu osoblja u ključnoj američkoj vojnoj bazi u Kataru da se evakuše. Američka ambasada u Kuvajtu je takođe naredila svom osoblju da privremeno prekine odlaske u brojne vojne baze u toj maloj zalivskoj zemlji.

Savet bezbednosti UN zakazao je vanredni sastanak o Iranu na zahtev SAD-a za danas popodne.

Predsednik SAD Donald Tramp dao je niz uopštenih izjava juče koje nisu bile jasne oko toga da li će biti američke akcije prema Iranu.

U obraćanju novinarima Tramp je izjavio i da mu je rečeno da su planovi o pogubljenjima u Iranu zaustavljeni, bez navođenja detalja. Ta promena stava usledila je dan pošto je Tramp poručio demonstrantima u Iranu da je „pomoć na putu“ i da će njegova administracija delovati na odgovarajući način kao odgovor na smrtonosno suzbijanje demonstracija.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragši takođe je nastojao da ublaži retoriku pozivajući SAD da pronađu rešenje putem pregovora.

Upitan na Foks Njuzu šta bi rekao Trampu, Aragši je rekao da je njegova poruka, „između rata i diplomatije, diplomatija je bolji način“.

„Mada nemamo nikakva pozitivna iskustva sa SAD, ipak diplomatija je mnogo bolja od rata“, istakao je.

Promena „tona“ u SAD i Iranu usledila je samo nekoliko sati od kada je šef iranskog sudstva izjavio da vlada mora brzo da deluje, da kazni hiljade privedenih ljudi.

Aktivisti su upozorili da bi ubrzo moglo da se pristupi vešanjima zatvorenih.

U operacijama bezbednosnih snaga prema demonstrantima ubijeno je najmanje 2.615 ljudi prema nezavisnoj mreži za zaštitu ljudskih prava čije sedište je u SAD.

Broj mrtvih prevazilazi broj u bilo kojoj drugoj rundi protesta ili nemira u Iranu u više decenija i podseća na haos koji je izbio za vreme islamske revolucije 1979.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com