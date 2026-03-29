Iran upozorio SAD da ne pokreću kopnenu invaziju

Predsednik Parlamenta Irana Mohamad Bager Kalibaf je danas upozorioSAD da ne pokreću kopnenu invaziju preteći da će "zapaliti" američke trupe i pojačati napade na američke saveznike, prenela je američka novinska agencija AP.

„Iranske snage čekaju na dolazak američkih kopnenih trupa da ih zapale i zauvek kazne njihove regionalne partnere“, izjavio je danas Kalibaf u poruci koju su preneli zvanični iranski mediji povodom 30 dana od početka američko-izraelskog napada na Iran.

„Nastavljamo da pucamo. Naše rakete su na mestu. Naša odlučnost i vera su ojačali“, upozorio je on.

Za mirovni plan SAD od 15 tačaka koji je Pakistan prošle nedelje preneo Iranu, rekao je da su to „samo njihove želje“ i da time administracija predsednika Donalda Trampa pokušava da ostvari ono što nije uspela vojnom silom.

„Dok god Amerikanci traže iransku predaju, naš odgovor je jasan: Daleko bilo da ćemo prihvatiti poniženje!“, rekao je on.

Danas se u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, sastaju ministri spoljnih poslova Saudijske Arabije, Egipta, Turske i Pakistana da razmotrili način za smirivanje rata.

Međutim, Pentagon se sprema za više nedelja „kopnenih operacija“ u Iranu, rekli su američki zvaničnici za Vašington post, dok hiljade američkih vojnika stižu na Bliski istok.

Rat preti globalnim isporukama nafte i prirodnog asa, izazvao je nestašice đubriva i poremetio avio-prevoz. Iranska kontrola nad strateškom Ormuskim moreuzom uzdrmala je tržišta akcija i cene.

Ulazak jemenskih pobunjenika Hutija u rat koji je počeo u subotu, mogao bi dodatno da naškodi svetskom pomorskom transportu robe ako ponovo budu gađali brodove u Moreuzu Bab el Mandeb kod Crvenog mora kroz koji prolazi 12 odsto svetske trgovine.

(Beta)

