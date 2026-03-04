Iranski ambasador: Sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Ambasador Irana u Srbiji Mohamed Sadek Fazli izjavio je da nije izabran novi vrhovni vođa, ajatolah, kao i da Teheran sa sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) više neće pregovarati.

On je za RTS danas rekao da su „Iran i iranski narod u stanju odbrane“.

Govoreći o medijskim navodima da je za Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneijaizabran za novog ajatolaha i vrhovnog vođu Irana, iranski ambasador u Srbiji kaže da je izbor novog vrhovnog vođe proces koji je predviđen iranskim ustavom.

„Sastanci saveta traju i u tom savetu se razmatra nekoliko imena o kojima se pogađa da mogu biti eventualni kandidati, ali savet se još nije oglasio o svojoj odluci, tako da nema govora o novom imenu dok oni ne odluče“, dodaje Sadek Fazli.

Na pitanje kada će biti izabran novi ajatolah, iranski ambasador ističe da će taj proces trajati nekoliko dana

“Ispostavilo se da, nažalost, Amerikanci i Izraelci insistiraju da se taj proces ne desi. Tokom jučerašnjeg dana su pokušali nekoliko puta da mesta gde bi trebalo da bude taj sastanak održan ili se pretpostavlja da će biti, da tu bombarduju. To je dokaz zloćudnih, prljavih i lažnih namera SAD”, rekao je Sadek Fazli.

On je rekao da se “suočavamo sa velikim lažima Amerikanaca”.

„U junu 2025, Amerikanci su bombardovali pregovarački sto. Identično kao pre par dana, kada smo mi bili u toku procesa pregovora, oni su odjednom bombardovali sto”, poručuje Sadek Fazli.

Ambasador je podvukao da „nuklearne aktivnosti Irana nikako nisu bile vojnog karaktera niti to jesu”.

Govoreći o izjavi specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa, koji se poziva na iranske pregovarače i kaže da su se Iranci hvalili da kontrolišu 460 kilograma visoko obogaćenog uranijuma od 60 odsto, što je bilo dovoljno za izgradnju 11 nuklearnih bojevih glava.

“To što Iran ima obogaćenog uranijuma, to može biti tačna izjava, ali to da smo mi rekli da ćemo to koristiti za pravljenje nuklearne bombe, to je deo istih tih velikih laži”, ističe Sadek Fazli.

Kako je rekao, Iran je više puta upozorio da će ukoliko bude napadnut, odgovoriti napadom na američke baze u regionu.

“Više puta smo ponovili da ukoliko bude izvršen napad od strane SAD ili cionističkog režima, mi ćemo napasti sve interese SAD i američke baze u regionu. To nije bilo nešto što oni mogu da tvrde da nisu znali. Zašto američke baze? Razlog je veoma prost. Prvo, te baze su izvorište napada na nas. Znači, mi odgovaramo napadom na mesta gde je izvorište i polazište napada na nas. Druga stvar, ove baze se smatraju teritorijom zemlje koja nas napada. Znači mi napadamo vojne i špijunske baze zemlje koja nas napada i apsolutno napad nije na teritoriju zemlje u kojoj se nalazi”, poručuje Sadek Fazli.

On je dodao i da Iran nije napao stambene objekte i da to neće ni učiniti.

„Iran je zemlja protiv koje je izvršena agresija“ i „SAD moraju da prestanu sa napadom“, rekao je ambasador.

Na pitanje da li postoji bilo kakva diplomatska komunikacija između dve strane, Sadek Fazli je poručio: „Mi sa Amerikancima više nećemo pregovarati“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com