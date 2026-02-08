Iranski ministar: Iran neće odustati od obogaćivanja uranijuma u mirnodopske svrhe

Šef iranske diplomatije Abas Aragči izjavio je danas da njegova zemlja neće odustati od obogaćivanja uranijuma čak i u slučaju rata.

Aragči je ovo izjavio posle razgovora američkih i iranskih zvaničnika u Omanu u petak o sudbini iranskog nuklearnog programa.

Teheran tvrdi da njegov atomski program ima mirnodopske svrhe i da je usmeren na proizvodnju električne energije, dok Vašington i druge zemlje sumnjaju da Teheran nastoji da razvije nuklearno oružje.

„Nulto obogaćivanje (uranijuma) nikada ne možemo prihvatiti“, rekao je Aragči danas. „Stoga moramo da se fokusiramo na razgovore koji prihvataju obogaćivanje unutar Irana, uz izgradnju poverenja da obogaćivanje jeste i da će ostati u mirnodopske svrhe,“ rekao je on, preneo je Radio slobodna Evropa (RSE).

Obogaćivanje uranijuma je glavna tema neslaganja Irana sa SAD, koje su bombardovale iranska nuklearna postrojenja u junu prošle godine, tokom dvanaestodnevnog rata između Irana i Izraela.

Aragči je rekao da dovodi u pitanje ozbiljnost namere SAD da nastave pregovore s Iranom o nuklearnom pitanju, pošto za sada nije dat nikakav datum za nove pregovore, prenosi francuska BFMTV na svom portalu.

Teheran i Vašington obećali su da će nastaviti indirektne pregovore o iranskom nuklearnom pitanju, posle, kako su obe strane navele, pozitivnih razgovora održanih u Omanu.

Tramp je zapretio napadom na Iran nakon jačanja američkog vojnog prisustva u regionu, zahtevajući da Teheran odustane od obogaćivanja uranijuma, zbog bojazni da može napraviti nuklearno oružje, kao i da odustane od razvoja balističkih raketa i podrške naoružanim grupama širom regiona. Iran već dugo negira da ima nameru da militarizuje svoj nuklearni program.

(Beta)

