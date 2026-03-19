Iranski napadi na zemlje Bliskog istoka nastavili su se tokom noći

Napadi na zemlje Bliskog istoka nastavili su se tokom noći nakon što je Iran zapretio da će pogoditi „rafinerije nafte i gasa“ povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u Zalivu, kao odgovor na napad na iransko gasno polje Južni Pars.

Saudijska Arabija je prijavila najveći broj napada tokom noći, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Saudijsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je oborilo 17 dronova i dve balističke rakete u glavnom gradu Rijadu i „istočnim regionima“ zemlje.

Nakon jučerašnjih iranskih napada na energetski kompleks Ras Lafan, Katar je saopštio da je ponovo pogođen rano jutros. U napadima nema žrtava, ali je pričinjena materijalna šteta.

Ujedinjeni Arapski Emirati su oko 03.30 noćas izvestili da sistemi protivvazdušne odbrane presreću balističke rakete dok su borbeni avioni presreli iranske dronove.

Bahrein je izdao tri upozorenja tokom noći, pozivajući stanovnike da pronađu sklonište.

Kuvajtska vojska je izdala saopštenje da se suočava sa „neprijateljskim napadima raketama i dronovima“.

(Beta)

