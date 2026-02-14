Iranski prestolonaslednik kaže da je opstanak vlasti u Teheranu signal svakom nasilniku

Pristalice iranskog prestolonaslednika Reze Pahlavija okupile su danas na marginama Minhenske bezbednosne konferencije s ciljem da pojačaju međunarodni pritisak na Teheran.

Uz udaranje u bubnjeve i skandiranje parola za promenu režima, velike i bučne demonstracije u Minhenu bile su deo onoga što je Pahlavi koji je takođe u Minhenu, opisao kao „globalni dan akcije“ za podršku Irancima posle smrtonosnih protesta. Pahlavi je takođe pozvao na skupove u Los Anđelesu i Torontu.

„Promena, promena, promena režima!“, skandirala je masa, okupljajući hiljade ljudi sa zeleno-belo-crvenim zastavama sa simbolima lavova i sunca, koje je Iran koristio pre Islamske revolucije 1979. godine koja je srušila dinastiju Pahlavi.

Neki demonstranti nosili su crvene kape sa natpisom „Učinimo Iran ponovo velikim“, oponašajući kape MAGA koje nose pristalice američkog predsednika Donalda Trampa. Mnogi su doneli transparente s fotografijama Pahlavija, neki su ga nazivali kraljem. Sin svrgnutog iranskog šaha je u egzilu skoro 50 godina, ali pokušava da se pozicionira kao faktor za budućnost Irana.

Iranski lideri su već pod intenzivnim pritiskom, suočavajući se sa obnovljenim pretnjama vojne akcije SAD. Tramp želi da Iran dodatno smanji nuklearni program. U petak je sugerisao da bi promena režima u Iranu „bila najbolja stvar koja bi mogla da se desi“.

Iran je bio u fokusu protesta u Minhenu i u petak, na dan otvaranja godišnje konferencije o bezbednosti u gradu koja je okupila evropske lidere i svetske bezbednosne ličnosti. Pristalice iranske opozicione grupe Narodna mudžahedinska organizacija Irana – Mudžahedin-e-Halk, demonstrirale su protiv smrtonosnog obračuna Irana sa demonstrantima prošlog meseca.

Na konferenciji za novinare u Minhenu, Pahlavi je upozorio na verovatnoću većeg broja smrtnih slučajeva u Iranu „ako demokratije budu stojale po strani i posmatrale“.

„Okupljamo se u času velike opasnosti da pitamo: Hoće li svet stati uz narod Irana?“, rekao je on.

Dodao je da kontinuirani opstanak iranske vlade „šalje jasan signal svakom nasilniku: ubijte dovoljno ljudi i ostaćete na vlasti“.

Američka agencija „Aktivisti za ljudska prava“ kaže da je u protestu poginulo najmanje 7.005 ljudi, uključujući 214 pripadnika vladinih snaga.

Iranska vlada je samo 21. januara objavila broj žrtava, rekavši da je poginulo 3.117 ljudi. Iranska teokratija je u prošlosti potcenjivala ili nije prijavljivala žrtve u prošlim nemirima.

Asošiejted pres nije bio u mogućnosti da nezavisno proceni broj žrtava jer su vlasti prekinule pristup internetu i međunarodne telefonske veze s Iranom.

