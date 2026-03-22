Iranski zvaničnik: Ormuski moreuz otvoren za sve osim za neprijatelje Irana

Iranski predstavnik pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) izjavio je danas da Ormuski moreuz ostaje otvoren za sve brodove, osim za brodove povezane sa neprijateljima Irana.

Kako je javila novinska agencija Mehr, a prenosi Bi-Bi-Si (BBC), Ali Musavi, predstavnik Teherana pri IMO, kaže da je prolaz kroz uski plovni put moguć koordinacijom bezbednosnih aranžmana sa Teheranom.

„Diplomatija ostaje prioritet Irana. Međutim, potpuni prekid agresije, kao i međusobno poverenje su važniji“, rekao je Musavi.

On je dodao da je trenutna situacija u Ormuskom moreuzu posledica izraelskih i američkih napada na Iran.

Tramp: Iranu rok od 48 sati da otvori Ormuski moreuz, inače će mu uništiti elektrane

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da će Sjedinjene Američke Države (SAD) uništiti elektrane u Iranu ako Teheran ne otvori u potpunosti Ormuski moreuz u roku od 48 sati.

Tramp, koji je kasno sinoć izdao ultimatum u objavi na društvenim mrežama, rekao je da daje Iranu 48 sati da otvori vitalni plovni put.

U suprotnom, kako je naveo, Iran će se suočiti sa novom rundom napada.

„SAD će uništiti razne elektrane, počevši od najveće“, napisao je Tramp.

Iran je rano jutros upozorio da bi svaki napad na njegove energetske objekte izazvao napade na američka i izraelska energetska i infrastrukturna postrojenja.

Iranska blokada moreuza i napadi na brodove doveli su i do skoka cena nafte poslednjih nedelja.

(Beta)

