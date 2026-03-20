Isporuka prva dva vojna helikoptera S. Makedoniji iz Italije do kraja godine

Ministar odbrane Severne Makedonije Vlado Misajlovski izjavio je da se isporuka prva dva višenamenska vojna helikoptera "agusta" iz Italije očekuje do kraja ove godine.

„Meni je najvažnije da helikopteri stignu. Ono što sada imam kao najavu je da neće biti kašnjenja. Do kraja ove godine bi trebalo dva da stignu, ja se nadam da će stići u drugoj polovini. ‘Leonardo’ je jedna od najvećih kompanija u ovoj oblasti i njihove helikoptere koristi više NATO država“, rekao je Misajlovski.

Istakao je da je prva ponuda za nabavku osam višenamenskih heikoptera bila oko 213 miliona evra, ali da je ugovor kasnije povećan na 249 miliona evra, sa porezom na dodatu vrednost (PDV).

„Država će ove godine platiti oko 100 miliona evra za ugovor sa ‘Leonardom’, što značajno utiče na budžet Ministarstva odbrane“, rekao je Misajlovski u intervjuu za kablovsku Televiziju 21(youtube.com/watch?v=eVbFEl5Kamg&t=49s).

Ministarstvo odbrane Severne Makedonije je polovinom marta 2024. sa italijanskim proizvođačem „Leonardo helikopteri“ potpisalo ugovor o nabavci osam helikoptera i tada je saopšteno da je vrednost ugovora 230 miliona evra.

Tada je saopšteno da će prvi helikopteri stići u Severnu Makedoniju u drugoj polovini 2026. godine i da će sve isporuke biti završene do 2028. godine.

Ponuda italijanske kompanije „Leonardo“ izabrana je kao najpovoljnija za nabavku osam višenamenskih helikoptera za makedonsku armiju.

Uogovrena je nabavka dva tipa helikoptera – „agusta 149“ (AgustaWestland AW149) i „agusta 169“ (AgustaWestland AW169), od kojih veći model može da ponese 14 putnika sa opremom, a drugi manji, do osam putnika sa opremom.

(Beta)

