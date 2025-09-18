Ispred Pravnog u Beogradu skup podrške uhapšenom studentu iz Novog Sada

Blokadom raskrsnice ispred Pravnog fakulteta u Beogradu počeo je skup podrške studentu novosadskog Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću.

Okupljeni studenti i građani koji zahtevaju puštanje Jovičića na slobodu nose državne i zastave svojih fakulteta, a pravljenjem buke izražavaju nezadovoljstvo postupcima vlasti prema tom akademcu, javio je reporter agencije Beta.

Pre blokade raskrsnice ulica Beogradske i Bulevara Kralja Aleksandra, policija je zaustavila saobraćaj.

Skup obezbeđuju studenti redari, a oko Pravnog fakulteta, osim saobraćajaca, nema drugih pripadnika policije.

Jovičić je uhapšen nakon demonstracija 14. avgusta zbog demoliranja prostorija Srpske napredne stranke i on već više od nedelju dana u zatvoru štrajkuje glađu.

(Beta)

