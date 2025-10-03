Istinomer: Vučić ove godine imao 300 nastupa na televiziji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od početka godine imao je 300 nastupa ili uključenja putem kablovskih i televizija sa nacionalnom pokrivenošću, saopštio je danas portal Istinomer.

Istinomer je u objavi na društvenoj mreži Iks (X) naveo i da je Vučić u istom periodu prošle godine imao 251 nastup.

„2024. godine predsednik Vučić imao je ukupno 354 TV performansa. Šta mislite koliko će ih biti do kraja 2025. godine?“, pitao je taj portal, navodeći da je do kraja godine ostalo 89 dana.

(Beta)

