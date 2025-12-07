Istoričar: Direktor Vasić hoće da obriše tragove koji inkriminišu ministra Selakovića za Generalštab

Istoričar Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Nenad Lajbenšperger kazao je večeras da vršioc dužnosti direktora tog zavoda Goran Vasić pokušava da obriše zaštitu za zgradu Generalštaba iz Centralnog registra kao i „tragove koji bi inkriminisali“ njega i ministra kulture Nikolu Selakovića.

„Oni su došli da bi probali da pristupe preko servera u republičkom zavodu samom Informacionom sistemu, u međuvremenu se pojavila i druga sumnja da su došli da bi obrisali neke tragove koji inkriminišu u tom krivičnom postupku bilo direktora bilo ministra“, kazao je Lajbenšperger u emisiji „Utisak nedelje“.

V.d. direktrora Goran Vasić, vrati se na posao nakon što je osumnjičen da je falsifikovao dokument kojim je zgradi Generalštaba u Beogradu ukinut status spomenika kulture, a kao osumnjičen u slučaju „Generalštab“ je i ministar Selaković koji je bio na saslušanju u Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK).“Mi sumnjamo da on to na neki način pokušava sam da obriše i pokušava da dobije pristup Informacionom sistemu nepokretnih kulturnih dobara koji je paralelan sa centralnim registrom gde se nalaze svi podaci kome on nema pravo pristupa“, rekao je on.

Lajbenšperger je ocenio da je najava o ukidanju TOK-a povezana sa slučajem „Generalštab“ koje je pokrenulo to tužilaštvo.

„Vidimo da tu postoji radnje koje su bile protivzakonite i da su određeni saslušani i svedoci i optužni priznali deo tih radnji ali i rekli da su načinili određene korake sa pretpostavkom da to nisu uradili sami nego da su dobili naređenja sa vrha, a imamo i te potvrde“, izjavio je istoričar republičkog zavoda.

Dodao je i da postoji veliki broj objekata koji je u lošem stanju a uživa zaštitu kao spomenik kulture i da to nije opravdanje za rušenje.“Dosta objekata je u lošem stanju, reševine su ustvari svi antički objekti koji su došli do našeg vremena, praistorijski lokaliteti su devastirani lokaliteti na različiti način, imamo i druge objekte koji stoje kao ruševine, i naše nasleđe u inostranstvu je u lošem stanju“, naveo je on.

(Beta)

