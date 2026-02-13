Istraživanje: 70 odsto Amerikanaca se ne slaže s politikom Trampa prema Grenlandu

Sedamdeset odsto anketiranih Amerikanaca se ne slaže s postupanjem predsednika Donalda Trampa (Trump) prema Grenlandu, pokazalo je istraživanje agencije Asošiejted pres (AP) i centra za istraživanje NORC.

To je viša stopa od procenta onih koji se protive Trampovoj generalnoj spoljnoj politici.

Istraživanje pokazuje da ni oko polovina Trampovih pristalica, članova Republikanske stranke, ne odobrava plan da se Grenland pretvori u američku teritoriju, što Tramp smatra ključnim za nacionalnu bezbednost oko Severnog pola.

Anketa je sprovedena od 5. do 8. februara pošto je Tramp odlučio da ukine povećane carine pojedinim evropskim zemljama koje je uveo da bi izvršio pritisak i pridobio podršku za akcije na Grenlandu.

Tramp tvrdi da je SAD potreban Grenland kako bi se suprotstavile pretnjama Rusije i Kine u arktičkom regionu, uprkos tome što Vašington već ima svoju vojsku tamo.

On je krajem januara ipak odustao od pretnji da će silom zauzeti Grenland, nakon što je rekao da je sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom postignut okvir za sporazum o pristupu toj teritoriji.

Iako Trampova politika prema Grenlandu nailazi na negodovanje građana, on i dalje nailazi na stabilno odobravanje svoje opšte spoljne politike.

Oko 40 odsto Amerikanaca odobrava Trampov pristup spoljnoj politici, dok mladi republikanci uglavnom ne odobravaju njegove planove i postupke.

Oko 60 odsto republikanaca mlađih od 45 godina kaže da ne odobravaju Trampovo vođstvo na Grenlandu, a to smatra i 40 odsto starijih republikanaca.

(Beta)

