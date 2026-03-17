Istraživanje: 95,9 odsto novinara u Srbiji skoro svakodnevno doživljava stres na poslu

Stres u manjoj ili većoj meri od svakodnevno do povremeno, doživljava 95,9 odsto novinara, saopšteno je danas u okviru predstavljanja analize mentalnog zdravlja novinara za 2025. godinu u Beogradu.

Profesorka psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Tamara Džamonja Ignjatović, kazala je da se 41,7 odsto novinara susrelo sa mobingom – zlostavljanjem na radu, najčešće od strane urednika.

Dodala je da su najčešći uzroci za stres potplaćenost, finansijska neizvsnost, loši uslovi rada i izveštavanje o traumatskim događajima.

Kako je navela, preko 50 odsto od 218 ispitanika smatra da su za stres uzroci i spoljni pritisci i pretnje, što je za 10 odsto više u odnosu na 2023. godinu.

Ona je kazala da 40 odsto novinara ima subjektivni osećaj depresivnih tegoba, a da visok stepen anksioznosti oseća 77 odsto njih.

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i predstavnik ANEM u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara Veran Matić kazao je da je u prethodnih godinu dana posao novinara bivao sve kompleksniji.

„Niz koleginica i kolega iz medija svakodnevno su izloženi lažima, izloženi su blaćenju i iznošenju ličnih podataka koji mogu samo državne institucije da daju i to je nešto što mnogima predstavlja užasavajuće podatke“, izjavio je Matić na predstavljanju istraživanja u prostoru Miljenko Dereta.

Naveo je da se država, uoči predstojećih lokalnih izbora 29. marta u 10 opština, sprema na „obračun sa ostacima profesionalnih medija u Srbiji“.

„Gde god da odemo, to je jedna do dve redakcije koje profesionalno obavljaju svoj posao, sa po dvoje troje zaposlenih ili nezaposlenih, ili volontera. Smanjuje se obim profesionalnog novinarstva i medija, a vlast osniva nove medije koji će biti puki izvršioci komandi i prenošenja najgoreg blaćenja“, rekao je Matić.

(Beta)

