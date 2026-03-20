Istraživanje CEP-a: Studentski pokret druga najjača politička snaga u Srbiji

Studentske proteste u Srbiji podržava 36,5 odsto građana, prema rezultatima istraživanja Centra za evropske politike (CEP), koje je pokazalo da je studentski pokret po političkoj snazi iza vladajućih partija.

Najveći broj ispitanika (34,6 odsto) je politički neopredeljeno ili je reklo da ne prati politiku.

Kao najbližu političku opciju 31,6 odsto učesnika ispitivanja je navelo vladajuće političke partije, 23,9 odsto studentski pokret, a opozicione političke stranke 9,8 odsto.

„Studentski pokret je druga najjača politička snaga u Srbiji“, navodi se u istraživanju koje je danas objavljeno.

Kada je u pitanju podrška aktuelnim studentskim protestima, broj podržavalaca i protivnika je skoro u potpunosti izjednačen, navodi se u istraživanju.

Studentske proteste uopšte ili uglavnom ne podržava 37,4 odsto ispitanika, 20 odsto ih u potpunosti podržava, a 16,5 odsto uglavnom, dok je 26,2 odsto neopredeljeno po ovom pitanju.

Istraživanje CEP-a, u kojem je učestvovalo 1.000 ljudi, sprovedeno je od 19. januara do 2. februara.

Na pitanje o stanju demokratije u Srbiji, 39,1 odsto je ocenilo da je loše ili veoma loše, dok više od trećine (36,2 odsto) kao ni dobro, ni loše. S druge strane, samo četvrtina ispitanih građana (24,8 odsto) okarakterisala je stanje demokratije kao dobro ili veoma dobro.

„Ovakva raspodela odgovora ukazuje na duboku krizu poverenja u demokratske institucije“, navodi se u istraživanju.

Malo više od polovine građana (51,7 odsto) veruje da je demokratija uvek najbolji oblik vladavine bez obzira na okolnosti, dok 26 odsto misli da je „čvrsta vlast važnija“.

Prema rezultatima istraživanja, najviše građana (27 odsto) se informiše preko javnih servisa, Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine, 13 odsto preko N1 i Nova S, a 25 odsto preko drugih televizija (Pink, Prva, B92…).

(Beta)

