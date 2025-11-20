Istraživanje CEPROM: Mediji u izveštavanju o deci beleže rekordne prekršaje kodeksa

Predsednik Centra za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost (CEPROM) Marko Nedeljković izjavio je danas da medijski prilozi o deci dominantno imaju negativnu konotaciju, a da istraživanje koje je sproveo taj Centar pokazuje rekordan broj prekršaja Kodeksa novinara Srbije prilikom izveštavanja o deci.

On je naveo da je istraživanje pokazalo nezainteresovanost medija za decu.

„Televizije objave prosečno svakog petog dana jedan prilog o deci u centralnim informativnim emisijama, u štampi 1,4 teksta na dnevnom nivou, po mediju. U slučaju portala taj broj je najveći, iznosi 5,3 odsto, ali tu je najproblematičnije izveštavanje o deci“, rekao je Nedeljković za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Ocenio je da se glas deteta ne čuje u medijima, a da ih novinari ne pitaju za mišljenje o temama koje ih se tiču.

„Najveći broj pojavljivanja imamo na televiziji, konkretno u slučaju RTS-a. Od svih informativnih emisija koje smo pratili, ukupan broj priloga je 63, od toga je 49 emitovano na RTS-u, od čega je u 12 priloga bilo dece kao sagovornika, a njih 11 je emitovano na RTS-u“, kazao je Nedeljković.

On je ocenio da je, po pitanju senzacionalizma, najproblemtaičnije stanje na portalima.

„Od ukupnog broja objavljenih tekstova, zabeležen je čak 71 tekst sa negativnom konotacijom. Teme su nasilje, razni incidenti i zlostavljanja dece, to su pretežno senzacionalno intonirani tekstovi. U svakom petom tekstu se krši Kodeks novinara Srbije, u svakom desetom se krši u slučaju štampe. Čak i kada se izveštava o deci, nanosi im se dodatni problem, umesto da mediji daju neki doprinos rešavanju problema koja deca imaju“, naveo je Nedeljković.

Dodao je da su ti podaci su problematični jer pokazuju da mediji ne obraćaju pažnju kada izveštavaju o deci, a kada se izveštava o nekoj negativnoj temi, najčešće se iskorišćava za neku vrstu senzacionlizma.

(Beta)

