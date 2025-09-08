Istraživanje: Građani Srbije pesimistični povodom članstva u EU, najbolja saradnja sa Kinom

Među građanima Srbije postoji jasan pesimizam o pitanju članstva u Evropskoj uniji (EU), ali i opreznost prema odnosima s Kinom, dok smatraju da Rusija najviše doprinosi nacionalnim interesima Srbije.

To se navodi u novom istraživanju javnog mnjenja o međunarodnim odnosima i spoljnopolitičkoj poziciji Srbije, koje je sproveo Institut za međunarodnu politiku i privredu (IMPP) sa Institutom društvenih nauka (IDN).

Istraživanje pod nazivom „Doprinos modernim partnerstima: procene odnosa Srbije sa EU i Kinom“ danas su u Beogradu predstavili zvaničnici i istraživači IMPP Ivona Lađevac, Aleksandar Mitić i Nenad Stekić – članovi tima tog projekta koji se u Srbiji sprovodi od decembra prošle godine.

Lađevac je, kao rukovodilac projekta, izjavila da istraživanje predstavlja procenu rizika u odnosima Srbije s njenim najbitnijim spoljnopolitičkim partnerima – EU, Rusija, Kina i Sjedinjene Američke Države (SAD), a da su se pitanja odnosila na politiku, privredu i bezbednost.

„Na pitanje koja sila najviše doprinosi odbrani nacionalnih interesa Srbije, ubedljivo najveći broj građana – 47,4 odsto je glasalo za Rusiju, za EU 24,6 odsto, a za Kinu 10,5 odsto“, rekao je Mitić, na osnovu uzorka od 1.104 ispitanika.

Ispitanici smatraju da je Rumunija najveći regionalni partner Srbije tako se se izjasnilo 41,7 odsto, a slede Mađarska sa 29,8 odsto ispitanika i Crna Gora i Makedonija sa po oko 10 odsto glasova.

Oni tvrde da je Srbija u poslednjih 10 godina najbolju spoljnopolitičku saradnju imala sa Kinom, zatim sa Rusijom i EU, a najgoru sa SAD.

Na pitanje kako ocenjuju stavove stranih lidera prema Srbiji, najviše ocene ispitanika je dobio premijer Mađarske Viktor Orban, kao i predsednici Rusije Vladimir Putin i Kine Si Đinping, a lideri EU su dobili izrazito negativne rezultate, dok je stav prema predsedniku SAD Donald Tramp uglavnom bio neutralan.

Ispitanici uglavnom smatraju da će spoljnopolitička pozicija Srbije za 10 godina ostati nepromenjena što je reklo 48,6 odsto ispitanika, dok 30 odsto smatra da će se Srbija pridružiti EU, a 14 odsto i da će postati članica NATO, dok članstvo Srbije u BRICS očekuje 18,9 odsto anketiranih.

Ispitanici smatraju da je glavno spoljnopolitičko pitanje koje utiče na Srbiju pritisak na rukovodstvo Republike Srpske – 40 odsto anketiranih, a da su važne i teme militarizacija EU, pregovori o okončanju rata u Ukrajini i u Pojasu Gaze, dok se carinskom ratu SAD s mnogim državama sveta ne pridaje značaj, rekao je Mitić.

O pitanju perspektive članstva Srbije u EU, 59,2 odsto ispitanika je navelo da smatraju da ona nikada neće ući u Uniju, a 9,3 odsto da to može da se desi tek do 2050. godine, dok samo 7,5 odsto smatra da je to moguće u sledećih pet godina.

Stav prema uvođenju sankcija Rusiji je takođe negativan, kako se izjasnilo 64,2 odsto ispitanika.

Na pitanje šta za njih danas predstavlja EU, 36,4 odsto ispitanika je reklo da je ona važan ekonomski partner Srbije, ali da postavlja neprihvatljive političke uslove i promoviše probmelatične vrednosti.

Ispitanici takođe smatraju da se Srbija previše zadužuje u infrastrukturnim projektima sa Kinom, s čime se složilo 73,3 odsto anketiranih, ali i to značajno pomaže privrednom razvoju Srbije što je navelo 45,5 odsto.

Građani su najjednodušniji stav – 92 odsto imali tražeći više garancija ekoloških standarda za infrastrukturne projekte svih stranih partnera u Srbiji.

Više od polovine ispitanika, 55 odsto, smatra da je Kina važan ekonomski partner Srbije, ali da je nedovoljno angažovana u politici i kulturi, kao i da ona može da bude vodeća svetska sila već 2030. godine.

(Beta)

