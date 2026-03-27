Istraživanje: Građani veruju da medijima upravljaju politika i kapital, javni interes zanemaren

Građani Srbije smatraju da medijima upravljaju politička moć i kapital, dok je javni interes u velikoj meri zanemaren, pokazalo je istraživanje Novosadske novinarske škole o budućnosti medija u Srbiji.

Kako se navodi, ispitanici su uočili jasnu vezu između pada medijskih standarda i slabljenja demokratije, ističući da se mediji često koriste za propagandu, produbljivanje društvenih podela i targetiranje političkih neistomišljenika.

Uprkos tome, građani su izdvojili pojedine novinare koji, kako ocenjuju, uspevaju da zadrže profesionalne standarde i prenose informacije od javnog interesa, piše u istraživanju.

Kao ključni uslov za oslobađanje medija, učesnici istraživanja naveli su finansijsku nezavisnost, uz razmatranje različitih modela poput pretplate, preusmeravanja dela poreza ili formiranja posebnih medijskih fondova.

Istraživanje je pokazalo i da građanima nedostaju debata i dijalog u medijima, kao i više obrazovnih, kulturnih i kvalitetnih dečjih sadržaja.

U istraživanju se zaključuje da će opstanak profesionalnih medija zavisiti od finansijske nezavisnosti, prilagođavanja tehnologijama, funkcionisanja demokratskih institucija i većeg uključivanja građana i stručne javnosti u kreiranje sadržaja.

Istraživanje je sprovedeno u okviru regionalnog projekta „Naši mediji“, koji okuplja organizacije iz Zapadnog Balkana i Turske, uz podršku Evropske unije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com