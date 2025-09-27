Istraživanje IRI-ja: BiH ide u pogrešnom smeru, ali rata neće biti

Bosna i Hercegovina (BiH) ide u pogrešnom smeru – smatra 65 odsto anketiranih, dok samo njih 14 odsto smatra suprotno, navedeno je u objavljenom istraživanju Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) o mišljenju građana sa Zapadnog Balkana o političkim temama, u delu koji se odnosi na BiH.

Broj onih koji veruju da BiH ide u pravom smeru je manji u odnosu na prošlu godinu, kada je procenat iznosio 21 odsto.

Kao najveći problemi detektovane su visoke cene i troškovi života, korupcija, politička situacija, nezaposlenost i bezbednost, preneli su sarajevski mediji.

Odgovarajući na pitanje o verovatnoći oružanog sukoba u BiH, pet posto ispitanika je reklo da je to vrlo verovatno, 18 odsto da je delimično verovatno, 35 odsto da je delimično neverovatno, dok 37 odsto anketiranih smatra da je vrlo neverovatno da dođe do rata.

Istraživanje je pokazalo da je više onih u Federaciji BiH (pet odsto) koji veruje da je vrlo verovatno da će doći do rata, u odnosu na RS (tri odsto), a po etničkim grupama Bošnjaci najviše veruju (pet odsto ispitanih) da bi moglo doći do ponovnog rata, nešto manjih procenat Srba veruje u to, dok Hrvati smatraju da su male šanse da u BiH ponovo izbije rat.

Razlog zbog čega može doći do oružanih sukoba na prvom mestu je politička i ekonomska nestabilnost (43 odsto), zatim etničke tenzije (39 odsto), destabilizacija od suseda (32 odsto) i interesi političkih lidera (24 odsto).

Po istraživanju, 20 odsto ispitanika smatra da je vrlo verovatno da bi međunarodna zajednica intervenisala u slučaju rata, 40 odsto veruje da je to delimično moguće, a samo šest odsto misli da je nemoguće da međunarodna zajednica interveniše.

O stanju bezbednosti u BIH šest odsto ispitanika smatra da je vrlo zadovoljavajuća, 44 odsto da je delimično zadovoljavajuća, 33 odsto da je delimično nezadovoljavajuća i 14 odsto smatra da je vrlo nezadovoljavajuća.

Najvažniji saveznik BiH po mišljenu ispitanika je Turska sa 16 odsto, Srbija i EU sa po 15 odsto, Rusija 11 odsto, a Nemačka i Hrvatska sa po deset posto.

Anketirani u nešto manjoj meri veruju da su SAD, Kina, Austrija i Velika Britanija važni saveznici BiH.

Tursku kao najvažnijeg saveznika BiH smatra 25 odsto ispitanika u Federaciji BiH, a u RS samo tri odsto.

Srbiju najvažnijiom saveznikom smatra 38 odsto anketiranih u RS, a u Federaciji BiH samo jedan odsto.

Poverenje u EU istoj meri imaju građani oba entiteta, navedeno je u istraživanju.

Posmatrano po nacionalnosti, najviše Bošnjaka veruje Turskoj (31 odsto), najviše Srba veruje Srbiji (46 odsto), a najviše Hrvata veruje Hrvatskoj (52 odsto).

Posle Turske, Bošnjaci najviše veruju EU i Nemačkoj, Srbi, pored Srbiji, veruju još Rusiji, te pomalo i EU i Kini, dok Hrvati, pored Hrvatskoj, veruju još i EU, a pomalo i Nemačkoj.

Države u kojima građani vide najveću pretnju po BiH su Srbija (28 odsto), SAD (18 odsto), Rusija (16 odsto), zatim u manjoj meri EU (četiri odsto), Velika Britanija i Nemačka (tri odsto), Hrvatska i Albanija (po dva odsto), te Mađarska i Francuska (po jedan odsto).

Ukupno deset odsto ispitanih smatra da nijedna država nije pretnja po BiH.

Razlika u odgovorima je primetna u odnosu na entitete, pa tako 42 odsto ljudi u Federaciji BiH veruje da je Srbija najveća pretnja, dok SAD kao najveću pretnju vide uglavnom ispitanici iz RS.

Gledano po nacionalnosti, Srbiju kao najveću pretnju BiH vidi 42 odsto Bošnjaka, 40 odsto Hrvata i manje od jedan odsto Srba.

SAD kao najveću pretnju vidi devet odsto Bošnjaka, 42 odsto Srba i jedan odsto Hrvata.

Rusiju kao najveću pretnju vidi 23 odsto Bošnjaka, 28 odsto Hrvata i jedan odsto Srba.

Samo 17 osto ispitanih smatra da sadašnji politički lideri rade dobro, a 76 odsto smatra da su potrebni drugačiji lideri.

Najveći broj, 45 odsto anketiranih, smatra da bi bilo dobro da sadašnje političare zamene eksperti koji nisu povezani s politikom, 39 odsto na mestu političara želi videti biznismene koji su postigli uspehe izvan politike, a 12 odsto ispitanih na čelu države želi – aktiviste.

Samo jedan odsto ispitanih je Savetu ministara BiH dalo najbolju ocenu – veoma dobro, delimično dobrim ovu instituciju smatra je 12 odsto ispitanika, 35 odsto je rad tog tela ocenilo delimično lošim, dok je čak 49 odsto navelo da Savet ministara BiH radi veoma loše.

Vladi Federacije BiH je samo jedan odsto ispitanika dao najbolju ocenu, dok je čak 50 odsto anketiranih rad te entitetske vlade ocenio kao veoma loš.

Vladi Republike Srpske devet odsto ispitanika je dalo najbolju ocenu, a 38 odsto najgoru.

Na području BiH anketirano je 1.219 ispitanika, a istraživanje je sprovela agencija Ipsos od 16. maja do 7. jula ove godine.

