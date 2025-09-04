Istraživanje ministarke Macure: Srbija najbolja u regionu po političkoj zastupljenosti žena

Srbija je po najnovijim podacima Indeksa moći žena, najbolje rangirana država u regionu po njihovoj zastupljenosti u političkom i javnom životu, saopštio je danas kabinet ministarke bez portfelja Tatjane Macure.

U saopštenju se navodi da je Srbija po tom kriterijumu na 22. mestu od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija.

„Istraživanjem se meri zastupljenost žena na funkcijama predsednica država i vlada, ministarki u vladinim kabinetima, poslanica u nacionalnim parlamentima, kao i predstavnica u organima lokalne samouprave“, stoji u saopštenju.

„Moramo nastaviti da gradimo društvo u kojem će rodna ravnopravnost biti standard, a ne izuzetak. Naš cilj je da žene i muškarci ravnopravno učestvuju u donošenju odluka koje oblikuju našu budućnost“, navela je Macura, koja je zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena.

Od država regiona, Albanija je na 25. mestu, Hrvatska na 52. mestu, Crna Gora na 78. a Bosna i Hercegovina na 153. mestu.

Po istom istraživanju, Island je zauzeo prvo mesto, sa predsednicom na čelu države – petom u istoriji te zemlje. Najviše žena na toj funkciji imala je Švajcarska, ukupno sedam.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com