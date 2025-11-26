Istraživanje: Mladi u Srbiji imaju želju za promenom u društvu, slabo poverenje u evrointegracije

Mladi u Srbiji imaju veliku želju za promenom u društvu i nisu ideološki ekstremni, a mada veliki deo njih nema poverenja u evropski put Srbije, ipak se nadaju njenom članstvu u Evropskoj uniji (EU), podaci su istraživanja „Mladi na prekretnici – pomak udesno i evropska dilema“, čije rezultate je danas u Beogradu objavio Evropski pokret u Srbiji (EPUS).

Istraživanje se, prema jednom od njegovih autora Časlavu Jovičiću, fokusiralo na manjak podataka o biračkoj strukturi mladih u Srbiji, čime se „dolazi do pogrešne percepcije da su mladi apolitični“, a ispitanici su odgovarali na pitanja vezana za studentske proteste, izvore informisanja i kulturne vrednosti.

Rezultati govore da među mladima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Novom Pazaru vlada veliko nezadovoljstvo trenutnim političkim okruženjem, kao i nepoverenje u institucije i tradicionalne medije.

U manjim gradovima, mladi uglavnom veruju samo lokalnim medijima, dok se ostali oslanjaju na društvene mreže i ističu važnost direktnog izvora informacije.

„Mladi veruju onima koji imaju eksponiran profil (na društvenim mrežama), koji se nalaze na licu mesta i direktno mogu da prenesu šta se desilo“, naveo je Jovičić.

Kroz rezultate istraživanja istaknuto je nekoliko upečatljivih izjava ispitanika, poput „I da se skloni vlast, to je samo početak“, „Ovako ne ide, treba nešto da se desi” i „Mnoge stvari koje su normalne u EU ne bi uspele kod nas“.

Mladi su videli blokade fakulteta širom Srbije „i kao politički, i kao nacionalni projekat“, ali da nisu nužno predstavljale politički protest.

„Ljudi su videli proteste kao vraćanje ka pozitivnim vrednostima i ujedinjenju, a odjek za odgovornosti vlasti i borba protiv korupcije je bio glavni razlog zašto su ih podržali“, naveo je Jovičić.

Jedan od glavnih problema u političkom angažovanju mladih je, prema istraživanju, manjak njihove reprezentacije u formalnom političkom procesu.

Mladi su, kao najveći lični problem, naveli ekonomsku i nesigurnost zaposlenja u Srbiji.

Upitani o stavovima prema EU, ispitanici Evropu „ne odbijaju sami po sebi, ali tvrde da postoji razlika između Evrope kao ideje i kao aktera na geopolitičkom planu“, rekao je Jovičić.

On je dodao da mladi „mnogo pričaju o politici, ali da to ne vide kao politički dijalog“ ukoliko se u njemu ne spominju političke partije.

Ispitanici su dalje naveli da nemaju poverenja u evropski put Srbije, imajući u vidu da je, prema njihovoj proceni, EU dugo ćutala na proteste u Srbiji i da ih nije podržala na vreme.

U istraživanju se navodi da manjak pouzdanih izvora informisanja ostavlja prostor dezinformacijama i širenju ekstremnih političkih narativa, čime se stiče utisak da se mladi okreću ekstremnoj desnici, iako imaju, kako se nastavlja, zdrav skepticizam prema svemu što čitaju.

„Mladi nisu ideološki ekstremni. To nije radikalizam, nego vapaj za redom i odgovornošću, a desnica želi da iskoristi njihovu energiju“, izjavila je generalna sekretarka EPUS Dragana Đurica.

Svi ispitanici su izrazili „veoma veliku želju za promenom, ali je njen izgled nedefinisan, a održivost upitna u trenutnoj političkoj postavci“, naveo je Jovičić.

„Mladi budućnost vide kao proces koji mora da bude akcion. Na neki način mora da se predstavi konkretno rešenje političke budućnosti Srbije jer trenutno ne postoji konkretan plan u koji mladi veruju“, zaključio je on.

(Beta)

