Italija: Eksplodirala bomba ispod kola poznatog novinara, nema povređenih

Bomba koja je eksplodirala noćas uništila je automobil poznatog italijanskog novinara Sigfrida Ranučija, a u eksploziji nije bilo nastradalih, objavljeno je danas na portalu istraživačke emisije Report koju on vodi na trećem kanalu javne televizije RAI.

Kola njegove ćerke i fasada zgrade oštećeni su u eksploziji koja se dogodila oko 20 kilometara južno od Rima, naveo je isti izvor.

„Snaga eksplozija bila je tolika da je mogla da ubije da je neko prošao pored u tom trenutku“, piše na portalu i dodaje se da je otvorena istraga.

Na vest o eksploziji stigle su osude brojnih političkih zvaničnika sa svih strana političkog spektra.

Konzervativna premijerka Đorđa Meloni izrazila je „punu solidarnost“ sa novinarom i „čvrsto osudila težak čin zastrašivanja“.

„Sloboda i nezavisnost informisanja su vrednosti naše demokratije kojih se ne možemo odreći i koje ćemo nastaviti da branimo“, dodala je ona.

Na portalu emisije Report piše da je ona napravila istoriju u istraživačkom novinarstvu na televiziji.

„Sigfrido Ranuči i tim Report još jednom su u prvim redovima sa istragama i produbljivanjima o politici, ekonomiji i društvu“, piše na sajtu.

U klasifikaciji Reportera bez granica o slobodi medija za 2025. godinu Italija je na ne tako slavnom 49. mestu, piše agencija Frans pres.

(Beta)

