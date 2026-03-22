Italijani glasaju na referendumu o reformi pravosuđa – test za Vladu Đorđe Meloni

Građani Italije danas i sutra glasaju na referendumu o reformi pravosuđa koji je zaoštrio političke podele u zemlji i predstavlja test za premijerku Đorđu Meloni pred izbore sledeće godine.

Ključna mera reforme je razdvajanje karijernih puteva sudija i tužilaca, sprečavajući ih da menjaju uloge, što je trenutno dozvoljeno, ali se retko praktikuje.

Još jedna velika promena tiče se Visokog sudskog saveta, a koja predlaže podelu na tri odvojena veća i promenu načina izbora članova, zamenjujući interne izbore.

Pristalice tvrde da će promene modernizovati ozloglašeno spor sudski sistem i poboljšati odgovornost, dok kritičari, uključujući istaknute sudije, kažu da reforma promašuje prave prioritete i ugrožava nezavisnost pravosuđa.

Referendum je prvobitno predstavljen kao tehnička revizija pravosudnog sistema, a zaoštravanjem podela i ujedinjenjem opozicije se pretvorio simbolički obračun sa Meloni.

Nedavne ankete pokazuju da je ishod glasanja nepredvidiv, ali da njegovi protivnici dobijaju zamah.

Meloni je izbegavala da povezuje svoj imidž sa rezultatom referenduma, oprezna zbog opasnosti da bi poraz mogao da oslabi njen položaj na domaćem i međunarodnom nivou.

Pobeda na referendumu bi dodatno ojačala premijerkin položaj i njen međunarodni ugled.

Meloni je zaoštrila retoriku, optužujući delove pravosuđa da ometaju rad Vlade na migracijama i bezbednosti i upozoravajući da bi neusvajanje reforme ojačalo neodgovorne pravosudne „frakcije“ i ugrozilo bezbednost građana.

“Ako reforma ovog puta ne prođe, verovatno nećemo imati drugu šansu“, rekla je ona na predizbornom skupu prošle nedelje.

Meloni je najavila da su u ylulaju odbijanja reformi na referendumu „moguće još moćnije frakcije, još više nemarnih sudija, još nadrealnijih kaznni, imigranata, silovatelja, pedofila, dilera droge koji će biti oslobođeni i dovesti vašu bezbednost u opasnost“.

Njena oštra upozorenja izazvala su žestoke kritike sudija i stranaka levog centra, koji tvrde da bi reforme narušile nezavisnost pravosuđa i potkopale ustavne garancije.

Analitičari kažu da referendum nosi i međunarodne implikacije.

Poraz na referendumu ne bi primorao Meloni da podnese ostavku, ali bi mogao da umanji njen kredibilitet unutar Evropske unije (EU).

(Beta)

