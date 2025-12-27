Italijani uhapsili devet osoba zbog navodnog finansiranja Hamasa preko dobrotvornih organizacija

Italijanske vlasti uhapsile su devet osoba povezanih sa tri dobrotvorne organizacije pod sumnjom da su prikupile više miliona evra sredstava za palestinsku militantnu grupu Hamas, saopštili su danas tužioci za borbu protiv terorizma.

Osumnjičeni se optužuju da su poslali oko sedam miliona evra „asocijacijama sa sedištem u Gazi, u Palestinskim teritorijama, ili u Izraelu, koje su u vlasništvu, pod kontrolom ili povezane sa Hamasom“, piše u saopštenju.

Među uhapšenim je Mohamad Hanun predsednik Palestinske asocijacije u Italiji, rekli su tužioci opisujući ga kao „šefa italijanske ćelije organizacije Hamas“.

Evropska unija je stavila Hamas na spisak terorističkih organizacija.

Prema italijanskim tužiocima koji su sarađivali sa drugim zemljama EU u istrazi, ilegalna sredstva isporučena su preko „operacija trijangulacije“ preko bankovnih transfera ili preko organizacija baziranim u inostranstvu do asocijacija sa sedištem u Gazi, koje je Izrael proglasio nelegalnim zbog njihovih veza sa Hamasom.

Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedosi napisao je na mreži Iks da je operacija „uklonila veo sa ponašanja ili aktivnosti koje pod pretekstom da su inicijative u prilog palestinskog stanovništva krile podršku za ili učestvovanje u terrorističkim organizacijama“.

Evropski savet je u januaru odlučio da proširi postojeće restriktivne mere na 12 pojedinaca i tri entiteta koje podržavaju finansiranje Hamasa i Palestinskog islamskog džihada.

(Beta)

