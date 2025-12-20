Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

U Italiji su uhapšene 384 osobe i zaplenjeno je oko 1,4 tone droge u velikoj operaciji italijanske policije protiv trgovine drogom.

Pored hapšenja, policajci su pod istragu stavili 655 osoba, uključujući 39 maloletnika, i konfiskovali 35 kilograma kokaina i više od 40 komada vatrenog oružja, navodi se u saopštenju policije.

Operacija, završena juče u nekoliko provincija, dovela je do privremenog zatvaranja pet prodavnica kanabisa u tri grada nakon 312 inspekcija, prenosi Rojters.

Tokom provera, policija je saopštila da je zaplenila 296 kilograma proizvoda od kanabisa, za koje su početni testovi pokazali da su ilegalne droge.

Italija je u junu usvojila bezbednosni dekret kojim se zabranjuje takozvani „legalni“ kanabis i zabranjuje trgovina „kanabis lajtom“, ili konopljom, koja za razliku od marihuane nema psihoaktivne efekte.

(Beta)

