Ivan Manić: U Valjevu uhapšeno oko 60 građana, povređeni nisu životno ugroženi

Odbornik u Skupštini Valjeva Ivan Manić izjavio je da je policija u tom gradu sinoć uhapsila oko 60 građana, i da su najmanje dve osobe zadobile teške telesne povrede od policijskog batinjanja.

Manić je agenciji Beta kazao da povređeni nisu životno ugroženi.

On je za sinoćnju brutalnu policijsku intervenciju okrivio gradonačelnika Valjeva Lazara Gojkovića.

„Tražili smo od gradonačelnika da se utvrdi odgovornost za naoružane osobe koje su preksinoć napadale civile. Njegov odgovor je ovo što se desilo sinoć. Danas ćemo zvanično zatražiti ostavku Gojkovića jer on nije sposoban da obavlja funkciju gradonačelnika“, rekao je Manić.

Kazao je da još nema zvaničnih informacija o tačnom broju hospitalizovanih i uhapšenih demonstranata.

„Jednog teško povređenog demonstranta nisu hteli da prime u valjevsku bolnicu, s obrazloženjem da nema mesta jer je mnogo povređenih policajaca. Prema informacija s kojima u ovom trenutku raspolažemo, niko od povređenih nije životno ugrožen“, rekao je Manić.

Javnost je sinoć bila posebno uznemirena kada su se na društvenim mrežama pojavili snimci iz Karađorđeve ulice u Valjevu, gde se vidi kako nekoliko desetina policajaca tuče pendrecima i čizmama dvojicu učesnika protesta.

Kako Beta saznaje, jedan od njih, koji je teško povređen od policijskog batinjanja je Dušan Radović (25), master arhitekture.

„Dušan je u bolnici, svestan je i na sreću nema preloma. Bole ga leđa i ima podlive od velikog broja udaraca pendrecima. On se sinoć, bežeći od juriša policije, sapleo u Karađorđevoj ulici. Pao je na asfalt i onda je na njega naleteo veći broj policajaca koji su ga besomučno izudarali. Dušana su nakon premlaćivanja uhapsili oko 22 časa, a mi smo tek oko pola dva saznali da je u bolnici. Policija nije dozvolila ni njegovom ocu ni advokatu da ga posete“, rekao je za Betu Filip Živković, drug Dušana Radovića.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com