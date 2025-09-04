Ivan Mrkić:Vojna parada na najbolji način predstavlja kineski doprinos pobedi u Drugom svetskom ratu

Bivši ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić ocenio je da je vojna parada na najbolji način predstavlja kineski doprinos pobedi u Drugom svetskom ratu, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

U autorskom tekstu objavljenom u rubrici Kolumne, Mrkić je naveo da je Kina vojnom paradom obeležila svoju pobedu u Drugom svetskom ratu, pre svega nad tadašnjim Japanom, azijskim članom Hitlerove koalicije, tzv. sila Osovine.

„Imao sam tu čast da prisustvujem obeležavanju 70. Godišnjice pobede Kine u tom, Drugom svetskom ratu, na vojnoj paradi, istog datuma, pre deset godina. Kina je i tada svečano obeležila svoju pobedu o kojoj nije mnogo govorila, uprkos milionima (neki kažu 35 miliona) podnetih žrtava“.

Bio sam i ambasador u Japanu, kao prvi predstavnik Srbije, posle odvajanja Crne Gore iz tadašnje Jugoslavije, u vreme kada je Kinu predstavljao Vang Ji, (kineski ambasador u Tokiju od 2004. do 2007.), tadašnji diplomata od karijere, sadašnji vrlo uspešni ministar inostranih poslova, navodi Mrkić.

„Istina je da je Kina imala nezamenjivu ulogu u pobedi u Drugom svetskom ratu. O tome sam mnogo razmišljao i pre deset godina i sada. Evrocentrizam je uticao i na našu istoriju i time, na sadašnjost i budućnost. A, umnogome je različito to što se stvarno dešavalo na evroazijskom kontinentu i u onome što je naš utisak. Utisak je planski i sporo, ali stabilno i postojano stvaran, pre svega u Holivudu. Filmovi (nežna ili meka moć – „soft power“, kako bi je nazvao Džozef Naj) i to američki, učinili su svoje. A najviše ljudi je stradalo u bivšem ŠSR i Kini (Rusa i Kineza). I to tek sada saznajemo, zahvaljujući onome što nazivamo istitinitim događajima i njihovom razotkrivanju kao što zaslužuju“.

Današnja kineska vojna parada, na koju je kineski predsednik Si Đinping, pozvao mnogo gostiju, uključujući predsednika Srbije Aleksandra Vučića i mnoge svetske lidere, predstavlja na najbolji način kineski doprinos u borbi protiv sila Osovine u Drugom svetskom ratu, piše Mrkić.

„Time Kina šalje i aktuelnu poruku mnogim zemljama današnjice. Naročito evropskim, ali i ponekoj azijskoj. Mnogo toga je Kina na paradi prikazala, a mogu misliti, koliko nije! Dovoljno je i to što jeste. Mnogi na Zapadu će sada shvatiti da je Kina stara civilizacija, koja neprekidno traje hiljadama godina. I koja ne zaboravlja poniženja“.

Mrkić je podsetio da je Henri Kisindžer u svojoj knjizi o Kini napisao da je Kina zemlja koja nema legendu o svom nastanku i da je po tome jedinstvena.

„Gradila je zidine oko svoje carevine (kažu da je i danas jedino kineski zid kao tvorevina ljudi jedino vidljiv iz kosmosa) samo da ne bi neki ‘varvari’ ukaljali njeno carstvo! Pa i kad su ušli, brzo su se utopili u kinesku civilizaciju! To su činjenice“.

Mrkić navodi da je danas kina najveći ulagač u srpsku privredu.

„To je odavno osetio i tadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić! Zato je još 2013. bio u poseti predsedniku Kine Si Đinpingu. Zato Srbija i danas ima Savet za Rusiju i Kinu, kao nijedna zemlja sveta. Zato nije čudno da je Kina država sa najviše ulaganja u moju zemlju Srbiju“, piše Mrkić.

On je naveo da mu je drago da je predsednik Rusije Vladimir Putin takođe bio u Pekingu na vojnoj paradi, po pozivu predsednika Sija.

„Biće u Kini četiri dana, kad se uračuna njegovo učešće i na samitu Šangajske Organizacije za saradnju (na sastanku u Šangaju bio je i Redžep Tajip Erdogan, predsednik Turske – po mnogima „druge vojske u NATO“).

Paradi je prisustvovao i lider Severne Koreje Kim Džong Un, čiji je deda Kim Il Sung bio još 1959. godine na obeležavanju kineske vojne parade u vreme dok je Mao Cedung bio predsednik Kine, napisao Prisustvovali su i premijer Slovačke Robert Fico i mnogi drugi, dodao je bivši ministar spoljnih poslova Srbije.

„Baš prava prilika da se obelodani ono što je mnogima nepoznato“, naveo je Mrkić, prenosi CMG.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com